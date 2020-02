Danser la gigue à Waterville : entre cardio et préservation d'un héritage

Depuis près d’un an, Marie-Soleil Pilette enseigne la gigue au Centre culturel et communautaire de Waterville. Pour cette amoureuse de danse, c’est avant tout une façon de transmettre un héritage qu’elle ne voudrait pas voir disparaître. Mais aussi, une occasion de rester en forme tout en s’amusant.

J’ai d’abord choisi la gigue pour la danser. C’est ensuite que je me suis mis à l’enseigner , indique Mme Pilette.

Depuis 2019, le plancher du Centre culturel et communautaire de Waterville vibre au son des claquettes de quelques amateurs de rythmes et de tradition.

Une fois par semaine, ils se retrouvent et ponctuent les sonorités du folklore irlandais et écossais de claquements de pieds aussi variés que le frotté, le brossé ou encore le saut doublé.

Une bonne façon de brûler des calories tout en apprenant, car la gigue est une discipline très physique.

C’est du cardio

Ça demande une maîtrise de tout le corps pour être bien en rythme. Ce n’est vraiment pas évident mais c’est un super exercice. C’est du cardio aussi , explique l’un des participants, Mikel.

Je trouve que c’est un super exercice physique. J'adore le rythme. C’est de la percussion dont on n’a pas l’habitude parce que c’est avec les pieds , ajoute-t-il.

En plus de demander une bonne coordination des pieds et de chacun des mouvements. La gigue requiert d’être assez rapide pour pouvoir agrémenter la musique des claquements alternés des talons et des pointes sur le sol. Le pied du gigueur devient lui-même une sorte d’instrument qui se mêle à la musique.

Je considère la gigue comme à mi-chemin entre de la percussion et de la danse , déclare l'enseignante. Parce que c’est avec notre corps, mais on danse. C’est comme si les baguettes du tambour étaient nos pieds et le tambour, le plancher. On fait du rythme , précise-t-elle.

Un héritage à sauvegarder

Si cette passionnée de danse a choisi d’enseigner la gigue, c’est pour que cette discipline populaire ne disparaisse pas.

C’est un savoir qui n’est pas particulièrement commun encore aujourd'hui , remarque Marie-Soleil Pilette.

Bien que populaire au Québec aux 19e et 20e siècles, cette danse traditionnelle venue avec la vague d’immigrants irlandais et écossais s’est peu à peu perdue. Elle retrouve toutefois, depuis quelques années, un regain chez certaines personnes.

Mikel avait déjà suivi un cours de gigue avec Marie-Soleil Pilette à Montréal, il y a dix ans de cela.

J'étais content qu'elle vienne s’installer en Estrie et que je puisse reprendre les cours ici , dit-il en souriant.

Je me dis que c’est quelque chose que je peux apporter. Ça permet de transmettre un héritage qui a beaucoup de prix, qui est méconnu. Si personne ne le fait, ça va se perdre. Marie-Soleil Pilette

Enseignante de gigue au Centre communautaire et culturel de Waterville

Parmi les gigueurs en herbe de cette session d’hiver se trouve aussi, Marie-Josée. La jeune femme participe à l’atelier depuis sa création en 2019.

Je m'intéresse beaucoup au folklore québécois. Je joue un petit peu de violon, un petit peu de guitare et je m'intéresse à la danse aussi déclare-t-elle.

Depuis la création de son cours, une vingtaine d’étudiants ont pu profiter de l'enseignement de Marie-Soleil.