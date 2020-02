Les Premières Nations géreront les transports aériens et maritimes du nord du Manitoba

Le Manitoba amorce le processus de transfert de la gestion des aéroports et des installations maritimes du nord de la province aux Premières Nations.

Le premier ministre Brian Pallister et le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, ont signé un protocole d’entente à ce sujet. Il concerne 23 aéroports et 5 installations maritimes, selon la province.

Ces infrastructures desservent, vers le Nord, de la ville de Selkirk jusqu'à la Première Nation Déné Sayisi et vers l’Est, de la communauté de Brochet jusqu'à la Première Nation de Shamattawa.

Dans un communiqué, la province souligne que les avions et traversiers permettent le transport médical de patients qui vivent dans les communautés éloignées et l’acheminement de produits essentiels comme la nourriture et des médicaments. Des services provinciaux dépendent aussi de ces transports.

Une fois complété, le transfert des compétences permettra la création d’une autorité aéroportuaire et maritime des Premières Nations du Manitoba, selon ce qu'indique Arlen Dumas dans le communiqué.