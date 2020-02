Un premier pas vers la démolition du Colisée

L’entreprise retenue, EMS Structure inc., sera responsable des travaux préparatoires, des plans et devis et de la fourniture de certains services pendant les travaux.

Dans les documents de la Ville qui officialisent l’octroi du contrat, on constate que seulement deux entreprises se sont montrées intéressées. Le contrat a été octroyé à EMS Structure inc. notamment parce que le prix de sa soumission était 30 % moins élevé.

Selon les échéanciers avancés par le maire, le Colisée sera mis à terre d'ici la fin de l'année. À l’automne, Régis Labeaume prévoyait le lancement des travaux de démolition au mois de mai.

Le bâtiment de 1949 n’accueille plus aucun événement depuis que les Remparts de Québec ont déménagé dans le Centre Vidéotron en 2015.