Environ 48 millions de dollars investis dans la Zone Talbot en 2019

Les projets commerciaux et résidentiels se sont récemment multipliés sur le boulevard Talbot.

En 2019 seulement, pas moins de 24 nouveaux développements y ont vu le jour et des fonds ont été injectés dans une vingtaine de places d'affaires déjà existantes situées sur cette artère commerciale. Au total, des investissements privés d'environ 48 millions de dollars ont été effectués dans ces divers projets.

Ces données ont été compilées par la Société de développement commercial Zone Talbot. La directrice générale de ce regroupement de gens d'affaires, Sophie Tremblay, traite de certains des facteurs qui sont à l'origine de cette effervescence.

Le boulevard Talbot, c'est l'artère commerciale, c'est le poumon économique. Je pense que, justement, les gens savent que dès qu'ils vont venir s'établir, les affaires sont peut-être plus lucratives pour certains commerces. Je ne cacherai pas qu'avec le nouveau développement qu'il y a près de Place du Saguenay, ça revitalise un petit peu le secteur. Les nouveaux commerces attirent les nouveaux commerces. Sophie Tremblay, directrice générale de la Société de développement commercial Zone Talbot

Sophie Tremblay, directrice générale de la Société de développement commercial Zone Talbot Photo : Radio-Canada

Mme Tremblay ajoute que de nos jours, les promoteurs ne doivent pas se contenter seulement d'investir dans les projets commerciaux et résidentiels à proprement parler. À son avis, il faut également qu'ils injectent des fonds pour faire la promotions de ces nouveaux développements en ligne.

On encourage justement les membres à aller vers le commerce en ligne. On a quelques formations sur le sujet qu'on a eues dans le passé et, dans le futur également, c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie de mettre l'emphase, car on le sait qu'en 2020, si on n'est pas sur Internet, des fois on peut passer à côté de bonnes affaires , a-t-elle poursuivi.

Des nouveaux commerces

Dans un passé récent, de nouveaux commerces individuels ont notamment ouvert leurs portes à deux pas de Place du Saguenay. Ces ajouts dans le paysage n'ont pas échappé à certains consommateurs comme Gilles Cloutier.

Gilles Cloutier, un client des nouveaux commerces près de Place du Saguenay Photo : Radio-Canada

Ç'a poussé quand même très très vite aussi, il y a beaucoup de magasins nouveaux. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est des magasins tous séparés, il n'y a plus de mail. Alors il faut sortir. Quand il fait froid, c'est moins plaisant un peu, mais il faut faire avec. Disons que l'hiver, quand il faut froid comme ici, -35, -30, c'est plus plaisant d'avoir un mail que de sortir à l'extérieur et de changer de magasin, c'est sûr. Gilles Cloutier, un client des nouveaux commerces près du Place du Saguenay

Les nouveaux magasins individuels auxquels les consommateurs peuvent accéder directement ont déjà leurs adeptes comme Francine Desgagné. Cette cliente aime s'y rendre, car elle n'est pas suffisamment en forme pour déambuler dans un centre commercial.

Francine Desgagné, une cliente des nouveaux commerces près de Place du Saguenay Photo : Radio-Canada