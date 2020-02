Départs massifs dans l'entourage de la ministre Marie-Eve Proulx

Il y aurait eu 14 départs en un peu plus d'un an parmi les personnes qui travaillent pour la ministre. D'anciens collaborateurs et employés font état d'insultes, de harcèlement, d'intimidation et de climat de travail toxique, selon le Journal de Québec.

Les partis d'opposition dénoncent ce mode de gestion.

Ce n'est pas le style de leadership auquel on s'attend en 2020 de la part d'une ministre ou de la part de tout supérieur dans tout milieu de travail , affirme le député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Tâche trop lourde

Le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, croit que c'est un indicateur que Marie-Ève Proulx en a trop à gérer.

En plus d'être ministre déléguée au Développement économique régional, madame Proulx est responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Nommez-nous un ministre responsable du Bas-Saint-Laurent uniquement, un pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine uniquement et un pour Chaudière-Appalaches. Madame Proulx choisira une des trois régions, mais pas les trois. Ça m'apparaît beaucoup trop. Je le dis depuis le début , lance Pascal Bérubé.

L'ancien maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, a été conseiller de Marie-Ève Proulx. Il fait le même constat.

Elle a une grande région à couvrir et un poste de notoriété provinciale. Elle doit être à l'occasion fatiguée de courir du nord au sud et de l'est à l'ouest de la province. Des réactions de fatigue peuvent faire dire des choses qu'on n'aurait pas dites si on avait été plus zen , explique Jean-Guy Desrosiers.

Il souligne aussi que plusieurs anciens employés au bureau de circonscription étaient sans expérience politique quand elle est entrée en poste. Cela pourrait expliquer en partie, selon monsieur Desrosiers, l'insatisfaction de la ministre par rapport à ses collaborateurs.

Sous contrôle, selon la CAQ

La ministre Andrée Laforest a déjà partagé son bureau avec Marie-Ève Proulx à l'Assemblée nationale. Elle se dit étonnée de la situation décrite par d'anciens collaborateurs de madame Proulx.

Honnêtement, ça m'étonne. Quand je partageais mon bureau avec Marie-Ève, ça se passait très, très bien. Je n’ai aucune connaissance de problèmes , soutient Andrée Laforest.

Le premier ministre du Québec assure que la situation est réglée.

C'est de la régie interne. Il y a toutes sortes de raisons pour chaque cas. Madame Proulx a un directeur de cabinet, Jacques Hudon, qui a beaucoup d'expérience. Je pense que la situation va bien actuellement , affirme François Legault.

Marie-Ève Proulx n'a pas commenté.