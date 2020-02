Mort d’un travailleur de Temrex : les protocoles nécessaires n’étaient pas en place

La Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé jeudi matin son rapport d'enquête concernant la mort du mécanicien Martin Boudreau-Labillois, âgé de 29 ans et résident de Miguasha.

Le rapport révèle que cet employé de Produits Forestiers Temrex est mort en tentant de réparer une fuite d’huile hydraulique sur le grappin d'une chargeuse sur roue. Le grappin, un accessoire fixé sur la chargeuse permettant de saisir du bois et de le déplacer dans la cour de l’entreprise, était ouvert au moment de la réparation. La pièce mobile du grappin était donc surélevée.

Le grappin combiné est fixé devant la chargeuse. Il est formé d'une pièce fixe (les fourches) et d'une pièce mobile pouvant saisir du matériel. Sur la photo, le grappin est en position fermée Photo : CNESST

Pour réparer la fuite, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail explique que Martin Boudreau-Labillois s’est positionné entre les fourches du grappin, sous sa partie mobile, et a déconnecté un boyau hydraulique.

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rapporte que cette opération a occasionné une fuite de pression dans le circuit hydraulique, provoquant la fermeture de la partie mobile du grappin. En tombant, la pièce métallique a percuté la tête du mécanicien qui est mort par la suite.

Cette reconstitution créée par la CNESST montre que la partie mobile du grappin a percuté la tête du mécanicien, en raison d'une perte de pression dans le circuit hydraulique, après la déconnexion du boyau. Photo : CNESST

Absence de procédures pour l’équipement roulant

La CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail précise que Produits Forestiers Temrex n'avait aucune procédure pour contrôler l'énergie hydraulique et gravitationnelle sur ses équipements roulants, alors que de telles procédures étaient en place pour les machines et les équipements fixes en usine.

L’employeur n’avait pas de méthode précise et établie pour le travail qui devait être effectué ce jour-là. Jean-François Synnott, enquêteur de la CNESST

Donc, poursuit M. Synnott, il n’y avait pas de méthode de contrôle des énergies précisées que les travailleurs devaient mettre en place. C’était laissé au choix des travailleurs de faire le travail selon leur bon jugement.

L'enquêteur de la CNESST, Jean-François Synnott, précise que l'enquête concernant l'accident de travail chez Temrex Produits Forestiers a nécessité six mois de travail. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’enquêteur de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rappelle que, d'un point de vue légal, ce sont les employeurs qui ont l'obligation de mettre en place un lieu de travail sécuritaire, de fournir des méthodes de travail sécuritaires aux employés et de s'assurer que ces procédures soient respectées.

Il y a toujours des solutions possibles pour maîtriser les énergies et pour éviter ce genre d’événement là , affirme Jean-François Synnott.

Amendes possibles

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dispose d’un an après un accident de travail pour imposer des amendes aux employeurs qui auraient fait preuve de négligence.

Dans ce cas-ci, la Commission évalue toujours la possibilité d’émettre des constats d’infraction à Produits Forestiers Temrex. L’entreprise pourrait devoir payer des amendes s'élevant entre 16 000 $ et 68 000 $.

Depuis l'accident, Temrex a revu la formation de ses mécaniciens et les méthodes de contrôle des énergies de ses équipements mobiles.

Radio-Canada a tenté d’obtenir des commentaires Produits Forestier Temrex, mais au moment de publier ces lignes, l’entreprise n’avait pas répondu à nos appels.

Temrex Produits Forestiers effectue des activités de sciage, de rabotage et de séchage à son usine de Nouvelle. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Équipement roulant : 54 décès en 5 ans

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rapporte qu’entre 2014 et 2018, 54 décès liés à des lacunes concernant le contrôle des énergies (électriques, hydrauliques, gravitationnelles) sur des équipements roulants sont survenus au Québec.

Les gens vont contrôler les énergies des machines fixes avec des méthodes de cadenassage, mentionne Jean-François Synnott. Par contre, on constate de façon générale au Québec qu’il y a beaucoup de lacunes concernant les machines mobiles, les chariots élévateurs, les chargeuses sur roues, les pelles mécaniques et les abatteuses en forêt. Le contrôle des énergies sur les équipements mobiles, c’est un sujet qui est moins maîtrisé de façon générale, par l’ensemble des travailleurs.

On veut rappeler que ces machines-là, qui ne sont pas fixes, et qui ne sont pas dans les usines, nécessitent tout de même des méthodes de contrôles des énergies. Jean-François Synnott, enquêteur de la CNESST