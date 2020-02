Le conseiller Shawn Menard, qui a préparé le rapport présenté pour un examen mené par la ville, a déclaré que la qualité du déneigement de l'année dernière et les normes actuelles de qualité de l'entretien hivernal sont inacceptables.

Le conseiller du quartier de la Capitale, Shawn Menard. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les normes n'ont pas été mises à jour depuis 2003, souligne le conseiller.

Les opérations d'entretien hivernal, tout comme la ville en général, nécessitent un changement de paradigme important , indique le rapport.

Les conclusions du rapport sont basées sur une consultation publique qui a eu lieu en mars 2019 et à laquelle ont participé des gens de quartiers du centre-ville ainsi que d’autres conseillers.

Lors d’une entrevue à CBC, mercredi, le conseiller Menard a déclaré qu'un meilleur déneigement des trottoirs et des chemins était désespérément nécessaire, même avec de nouveaux équipements de broyage des glaces et des quarts de travail pendant le jour comme la nuit .

Le personnel a fait des changements cette année [...] mais dans de nombreux cas, vous n'obtenez pas la norme de dégagement de la chaussée que vous souhaiteriez là où il y a beaucoup de piétons Shawn Menard, conseiller du quartier de la Capitale

Un consultant doit entreprendre un examen des normes de déneigement de la ville ce printemps, ce qui pourrait entraîner des changements d'ici la saison hivernale 2022-2023.

Déneigement des trottoirs et des rues principales d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Le rapport présenté par le conseiller recommande que tout changement qu'Ottawa apporte à ses normes de qualité de l'entretien hivernal devrait respecter plusieurs principes, notamment, l'accessibilité, l'équité entre les modes de transport et les préoccupations environnementales.

Le conseiller mentionne également que les changements climatiques peuvent entraîner des conditions hivernales plus sévères, telles que des chutes de neige plus abondante ou de pluie verglaçante.

Nos [opérations d'entretien hivernal] doivent être prêtes à s'adapter à cette nouvelle réalité , peut-on lire dans le rapport.

Selon des témoignages inclus dans le rapport, les résidents aimeraient voir la Ville améliorer le nettoyage des bassins de récupération de neige et de glace, donner la priorité au déneigement dans les rues étroites, envisager l'utilisation d'équipement de déneigement électrique et opter pour des alternatives plus respectueuses de l'environnement.