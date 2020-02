La Cour suprême se penchera sur le cas de Chiheb Esseghaier et de Raed Jaser

La Cour suprême du Canada examinera la décision d'un tribunal inférieur d'accorder un nouveau procès à deux hommes accusés d'avoir comploté pour faire dérailler un train de VIA Rail.

Le Torontois Raed Jaser et le Montréalais Chiheb Esseghaier ont été reconnus coupables, en 2015, d'accusations de terrorisme liées principalement à un complot présumé inspiré d'Al-Qaïda visant à faire dérailler un train de passagers voyageant entre les États-Unis et le Canada.

Les deux hommes ont fait appel de leur condamnation. L'avocat de Raed Jaser et celui nommé par la cour pour Chiheb Esseghaier affirment que le jury du procès n'a pas été formé de manière adéquate.

En août de l'année dernière, la Cour d'appel de l'Ontario a ordonné un nouveau procès au motif que le jury avait effectivement été choisi incorrectement.

À la suite de cette décision, le Service des poursuites pénales du Canada a annoncé qu'il entamerait un nouveau procès. Cependant, les avocats fédéraux ont également exercé le droit de demander la permission de la Cour suprême pour contester la décision de la Cour d'appel.

Comme à l'habitude, le plus haut tribunal du pays n'a pas donné les motifs, jeudi, expliquant sa décision d'entendre la cause.

Dans une communication à la Cour suprême sollicitant une audience, des avocats fédéraux avaient indiqué que Raed Jaser et Chiheb Esseghaier avaient été reconnus coupables des infractions terroristes les plus graves en droit canadien après près de neuf mois de requêtes préliminaires et un procès devant jury de trois mois.

Chiheb Esseghaier et Raed Jaser demandaient, de leur côté, à la Cour suprême de rejeter la demande fédérale d'audience.