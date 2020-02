Le tramway sur le terrain de l'école De Rochebelle : le maire lance un appel au calme

Le tracé traverserait une partie du campus et passerait sur des terrains de soccer de l'école.

Des tramways près des écoles dans le monde il doit en exister, lance le maire Régis Labeaume. Je ne sais pas là. Il y a quelque chose que je trouve d'extraordinaire là-dedans. Alors je dirais à tout le monde calmez-vous un peu. On n'est pas fou à temps plein. On va faire ce qu'il faut si jamais on emprunte ce circuit-là parce que c'est une hypothèse pour que tout soit sécurisé.

Le directeur général de la Commission scolaire des Découvreurs, Christian Pleau a refusé d'accorder une entrevue à Radio-Canada, mais il affirme vouloir poursuivre les discussions avec la Ville.

Visiblement agacé par la sortie dans les médias du directeur général de la commission scolaire, le maire a voulu réitérer qu'il s'agissait d'un tracé hypothétique et que la Ville n'avait pas fait de choix final.

Il considère maintenant le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, comme son principal interlocuteur dans ce dossier. On pensait qu'on était en confiance de discuter d'une hypothèse. Visiblement on s'est trompé. Dorénavant je vais m'organiser pour parler au ministre, puis on va parler sereinement et calmement , explique-t-il.

La sécurité avant tout

Régis Labeaume est catégorique, si la Ville choisit de faire passer le tramway sur le campus de l'école, il n'y aura aucun risque pour les 2500 élèves de l'établissement.

Partout les normes de sécurité ça vaut pour les 23 kilomètres du tramway, assure-t-il. Pensez-vous qu'on va prendre une chance qu'un enfant se fasse frapper par un tramway?

Les terrains de soccer qui seraient démolis pour laisser place aux rails seraient remplacés ailleurs, selon le maire.