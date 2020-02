Le tramway sur le terrain de l'école De Rochebelle : Labeaume lance un appel au calme

Le tracé traverserait une partie du campus et passerait sur des terrains de soccer de l'école.

Des tramways près des écoles dans le monde il doit en exister, lance le maire Régis Labeaume. Je ne sais pas là. Il y a quelque chose que je trouve d'extraordinaire là-dedans. Alors je dirais à tout le monde calmez-vous un peu. On n'est pas fou à temps plein. On va faire ce qu'il faut si jamais on emprunte ce circuit-là parce que c'est une hypothèse pour que tout soit sécurisé.

Le directeur général de la Commission scolaire des Découvreurs, Christian Pleau, a refusé d'accorder une entrevue à Radio-Canada, mais il affirme vouloir poursuivre les discussions avec la Ville.

Visiblement agacé par les inquiétudes du directeur rapportées dans le Journal de Québec, le maire a voulu réitérer qu'il s'agissait d'un tracé hypothétique et que la Ville n'avait pas pris de décision finale.

Il considère maintenant le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, comme son principal interlocuteur dans ce dossier. On pensait qu'on était en confiance de discuter d'une hypothèse. Visiblement on s'est trompé. Dorénavant, je vais m'organiser pour parler au ministre, puis on va parler sereinement et calmement , explique-t-il.

Le tracé du tramway passerait entre l'avenue De Rochebelle et la route de l'Église Photo : Capture d'écran - Réseau structurant de transport en commun

La sécurité avant tout

Si la Ville choisit de faire passer le tramway sur le campus de l'école, le maire promet qu'il n'y aura aucun risque pour les 2500 élèves de l'établissement.

Partout les normes de sécurité ça vaut pour les 23 kilomètres du tramway, assure Régis Labeaume. Pensez-vous qu'on va prendre une chance qu'un enfant se fasse frapper par un tramway?

Les terrains de soccer qui seraient démolis pour laisser place aux rails seraient réaménagés ailleurs, selon le maire.

Le cabinet du ministre de l'Éducation réagit

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le cabinet du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge confirme que l'élu s'est entretenu avec le maire Labeaume, jeudi matin.

Les deux hommes ont convenu de poursuivre les discussions afin de s’assurer qu’aucun élève ne soit privé de services ou d’accès à des installations de qualité dans le cadre de l’implantation du tramway. Personne ne veut opposer le transport collectif et l’éducation.

Tout comme le maire, le gouvernement provincial rappelle que le tracé sur les terrains de l'école est une hypothèse parmi plusieurs étudiée par la Ville.

Une autre preuve que le maire improvise selon l'opposition

Le chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, Jean-François Gosselin salue la sortie dans les médias du directeur général de la Commission scolaire.

Le chef de Québec 21 croit aussi que l'option de faire traverser le tramway sur les terrains de l'établissement est insensée.

Imaginez un tramway qui traverserait comme ça des terrains de soccer, lance le chef de l'opposition. Un lieu d'enseignement où les étudiants ont à traverser, à aller jouer... C'est un secteur aussi où il manque de place. Si le maire dit "On va refaire les terrains de soccer ailleurs" Où? Il n'y a pas de plan. C'est de l'improvisation.