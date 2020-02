Propos racistes : des conseillers municipaux réclament l'expulsion de la sénatrice Beyak

Le collectif, qui regroupe des conseillers de Kenora à Thunder Bay, dit douter de sa capacité à apprendre et accepter les faits et expériences vécues des peuples autochtones, ou de reconnaître que le racisme persiste dans la région et au Canada .

La sénatrice Lynn Beyak lors d'une rencontre avec des leaders communautaires à Sioux Lookout, en 2017, pour discuter de questions entourant la vérité et la réconciliation. Photo : Photo fournie par Darlene Angeconeb

La sénatrice a fait la manchette au début du mois de février pour avoir soutenu être métisse lors d’une formation contre le racisme. Elle aurait revendiqué ce statut puisque ses parents ont adopté un enfant autochtone, selon un rapport du Centre d’amitié autochtone de l’Ontario.

Mme Beyak suivait cette formation à la suite d'une suspension pour avoir refusé de retirer des lettres qualifiées de racistes envers les Autochtones de son site weben mai 2019.

Une suspension est insuffisante, selon le collectif

Le comité sur l'éthique du Sénat recommande une seconde suspension contre Lynn Beyak. Mais le groupe de sept conseillers municipaux juge qu'il devrait plutôt recommander d'expulser la sénatrice.

Assez, c’est assez! Un collectif de sept conseillers municipaux demandant l’expulsion de la sénatrice Lynn Beyak