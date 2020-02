Les jeux Tiger Electronics seront ressuscités

Vendus au prix de 14,99 $ US, les quatre premiers appareils qui verront le jour sont ceux de Sonic the Hedgehog 3, La petite sirène, Transformers Generation 2 et X-Men Project X.

Hasbro dit que chaque jeu est inspiré de sa version originale des années 1990, sans pour autant en être une copie conforme. Comme dans le temps, il vous faudra deux batteries AA pour jouer.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les quatre premiers appareils qui verront le jour sont ceux de Sonic the Hedgehog 3, La petite sirène, Transformers Generation 2 et X-Men Project X. Photo : Hasbro

Il existait des dizaines de jeux Tiger Electronics dans les années 1990, tous basés sur des franchises connues de jeu vidéo ou de divertissement : Spider-Man, Duke Nukem, Batman, Histoire de Jouets, Jurassic Park, Castlevania… la liste est longue!

Les jeux étaient surtout connus pour être simplistes en raison de leur graphisme monochrome et leur arrière-plan statique. Chaque console était décorée de couleurs et d’illustrations propres à son jeu.

Hasbro n’a pas laissé savoir s’il comptait offrir davantage de jeux, ou encore si les quatre jeux dévoilés seront offerts au Canada.