Plus de 900 personnes sont attendues jeudi soir à l'enregistrement de l'émission de radio La soirée est (encore) jeune au théâtre Granada de Sherbrooke. Les deux émissions diffusées cette la fin de semaine seront enregistrés une à la suite de l'autre lors de la soirée.

L'enregistrement de l'émission animée par Jean-Philippe Wauthier avec ses compères Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet affiche déjà complet à la suite de la popularité d'un concours lancé par ICI Estrie.

Près de 6000 personnes ont participé au concours où 350 laissez-passer doubles étaient offerts en plus de 10 forfaits VIP pour avoir les meilleures tables.

Il s'agit d'un événement sur invitation. Seuls les gens avec un billet pourront assister aux enregistrements.

Des invités de la région

Des personnalités de la région seront sur place. Lors d'un entretien avec Renée Dumais-Beaudoin à Par ici l'info, Jean-Philippe Wauthier avait annoncé en janvier dernier que Steve Lussier, maire de Sherbrooke et Christine Labrie, députée de Sherbrooke seraient de la partie.

Un peu plus tard au même micro, Jean-Sébastien Girard avait révélé la présence de l'auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières, de l'auteur David Goudreault, du journaliste Dominic Tardif, des gens de la Brasserie 11 comtés de Cookchire-Eaton, du Vignoble Pinard et filles et de Luis Clavis, du groupe Valaire.

L'émission en onde depuis 2012 sera diffusée sur ICI Premiere samedi et dimanche de17 h à 19 h (en rediffusion le dimanche et le lundi à minuit).