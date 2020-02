Commission Laurent : une meilleure collaboration avec la DPJ réclamée par le SPS

Lors de son passage, jeudi, à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEP), Danny McConnell a souligné d’emblée l’excellente collaboration de la DPJ. Il a tout de même indiqué que dans tous les cas de signalement, nous n’obtenons que très rarement un retour [de la DPJ] des actions prises.

Selon Danny McConnell, les patrouilleurs du SPS font de nombreux signalements, mais reçoivent peu ou pas de suivi par la suite. Le Service de police gagnerait en efficacité de connaître les conclusions de ces actions prises par la DPJ [...] les patrouilleurs pourraient par la suite adapter leurs interventions avec les actions qu’ils ont en main.

On vit de la récurrence, souvent on revoit les jeunes. Si on avait un meilleur suivi, on pourrait peut-être intervenir d’une meilleure façon.

Danny McConnell, directeur du Service de police de Sherbrooke