La Caisse de dépôt a réalisé un rendement de 10,4 % en 2019

Selon les derniers résultats financiers de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDP), le « bas de laine des Québécois » a fourni un rendement moyen pondéré de 10,4 % en 2019, soit 6 points de pourcentage de plus que l’année précédente.

Un tel rendement correspond à des gains de 31,1 milliards de dollars en 2019. Ce qui porte l’actif net des épargnants à 340,1 milliards de dollars pour une augmentation totale de 114 milliards de dollars au cours des cinq dernières années.

Sur une période de cinq ans, le rendement annualisé des placements de la CDP est de 8,1 % contre 9,2 % sur 10 ans.

À titre de comparaison, en 2018, la Caisse de dépôt et placement avait atteint un rendement annuel moyen de 4,2 %, ce qui constituait une performance respectable à l’époque compte tenu du fait que les marchés boursiers mondiaux avaient terminé l’année en territoire négatif.

Bien que la Caisse ait affiché des résultats nettement supérieurs en 2019, le rendement des actifs de l’institution a tout de même été inférieur de 1,6 % à l’indice de référence, soit la cible que s’était fixée la Caisse pour l’année.

Un écart en grande partie attribuable aux portefeuilles immeubles et infrastructures, des actifs qui sont, par définition, axés sur le long terme , explique la Caisse dans un communiqué.

La prudence est de mise

Malgré cette période de prospérité historique sur les marchés, les dirigeants de la Caisse de dépôt demeurent prudents alors que les perspectives d’un ralentissement pointent à l’horizon.

Face à un écart qui se creuse entre la performance réelle de l’économie et celle des marchés, en plus de plusieurs indicateurs qui nous incitent à la prudence, il sera important de faire évoluer notre stratégie tout en continuant de gérer de façon responsable et agile , explique Charles Emond, qui a succédé cette année à Michael Sabia aux commandes de la CDP.

Nous nous attendons à ce que la prochaine décennie soit plus exigeante que celle que nous venons de connaître, alors que l’ensemble des investisseurs ont été portés par le plus long cycle de marchés haussiers de l’histoire. Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Même si le ciel s’ennuage à l’horizon, Charles Emond assure les épargnants que le portefeuille de la Caisse est construit de façon à procurer plus de stabilité à long terme et être moins vulnérable aux mouvements de marché prononcés .