Le Musée canadien des droits de la personne veut attirer plus de visiteurs

Cinq ans et demi après son ouverture, le Musée canadien des droits de la personne (MCDP) à Winnipeg veut attirer les visiteurs entre ses murs, à ses expositions itinérantes et sur son site Internet.

Pour augmenter les entrées, le MCDPMusée canadien des droits de la personne entend grossir son équipe de direction en embauchant trois personnes au cours des prochains mois.

Deux nouveaux vice-présidents seront embauchés. L'un s'occupera des expositions, de la conservation et des partenariats et l’autre, de la programmation et de l’engagement communautaire. Et puis un chef de l’innovation travaillera aux technologies de l’information et à la portée numérique.

Le président-directeur général du Musée canadien des droits de la personne, John Young, espère obtenir un second mandat. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Au cours des cinq dernières années, nous avons vu le musée s’installer dans le paysage winnipégois et canadien. Nous voulons maintenant augmenter le nombre de visiteurs sur place et leur engagement numérique , explique le président-directeur général du musée, John Young.

Moins de visiteurs que prévu en 2018-2019

Selon le rapport annuel 2018-2019 du Musée canadien des droits de la personne, 291 346 personnes ont visité le site au cours de l’année, soit 4 % sous la cible de 303 500 visiteurs.

Pour la même période, sur 94 626 entrées ont été payées, 31 % des entrées totales. Le MCDP visait alors tirer un revenu de 100 000 entrées.

Trois ans plus tôt, la planification 2015-2016 prévoyait moins de visiteurs, mais plus d’entrées payantes.

Le président-directeur général du musée, John Young, explique que les institutions culturelles s’attendent à une diminution des visites après leur ouverture, une fois que les résidents des alentours ont eu la chance d’y aller une première fois.

Il y a un sommet à l’ouverture. Ça prend ensuite environ cinq ans à revenir à ces chiffres , dit John Young. Notre diminution a été moindre qu’anticipée et nous nous attardons maintenant à augmenter les entrées.

M. Young est en fonction depuis le départ de Stuart Murray, en 2015. Son mandat de cinq ans prendra fin le 16 août 2020 et il espère pouvoir continuer à diriger le musée. Ottawa doit décider s’il sera reconduit ou non pour un deuxième mandat.

Avec les informations de Bartley Kives