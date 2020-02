Un dernier adieu à maman Dion

Pour des raisons de sécurité et de logistique, les visites au salon funéraire où est exposée Thérèse Tanguay-Dion sont réservées aux proches. On encourage le public voulant lui rendre hommage à faire un don à la Fondation maman Dion.

Thérèse Tanguay-Dion est décédée le 17 janvier dernier à l'âge de 92 ans. Elle était la mère de 14 enfants, dont 2 ont fait carrière dans la chanson : Claudette Dion et sa plus jeune fille, la célèbre Céline Dion. Elle avait aussi 32 petits-enfants, 48 arrières-petits-enfants et 6 arrières-arrières-petits-enfants.

Née Thérèse Tanguay le 20 mars 1927, c'est dans les années 1940, alors qu'elle résidait à La Tuque avec ses parents, qu'elle a fait la connaissance d'Adhémar Dion. Le couple est tombé amoureux et s'est marié, mais a vécu quelques années difficiles, puisque Adhémar insistait sur le fait qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfants. Il a finalement changé d'idée, et le couple en a eu 14. La famille s’est installée à Charlemagne, dans Lanaudière, dans les années 1950.

Thérèse Dion a joué un rôle important dans la carrière de Céline. Aidée par son fils Jacques, Thérèse Dion a composé Ce n'était qu'un rêve, la chanson qui allait devenir le premier succès de la diva de Charlemagne, alors âgée de 12 ans.