Fraudes présumées : Daniel Bard a agi à l’insu de son employeur, selon une enquête

Plusieurs entreprises et particuliers allèguent avoir perdu des dizaines de milliers de dollars aux mains de l’homme d'affaires de Moncton, Daniel Bard.

À la suite de cette affaire, 3+ a lancé un processus de révision indépendant. L’enquête menée par Joël Michaud, du cabinet d'avocats Pink Larkin, à Fredericton, conclut que les actions frauduleuses présumées de M. Bard n'étaient ni connues ni autorisées par 3+ ou par ses employés.

Le comportement contraire à l'éthique d'un individu ne représente pas la façon dont 3+ fonctionne. 3+ et le conseil d'administration sont convaincus que l'enquête a été approfondie et confirme que 3+ n'a été impliqué dans aucun acte répréhensible. Nous considérons cependant que c'est une occasion d'apprendre et d'apporter des améliorations , affirme la présidente-directrice générale de 3+, Susy Campos, par voie de communiqué.

L’organisme dit avoir pris les mesures suivantes à la suite de l’affaire:

accroître la rigueur du processus d'embauche pour tous les employés;

veiller à ce que le code de conduite actuel signé par tous les employés soit révisé avec eux chaque année;

renforcer la politique actuelle en matière de conflits d'intérêts des 3+ pour exiger des employés qu'ils demandent une autorisation écrite de la corporation s'ils poursuivent des opportunités en dehors de 3+;

développer une politique de dénonciation;

réviser la politique « Apportez votre propre appareil ».