Centrale électrique à Moose Jaw : l’opposition insatisfaite du processus d’appel d’offres

Il reproche ainsi à la province de laisser de côté les entreprises et les travailleurs saskatchewanais au détriment de travailleurs étrangers alors qu’ils seraient en mesure de faire le même travail, selon lui.

Ryan Meili souligne également que l’industrie de la construction en Saskatchewan éprouve des difficultés puisque le Parti saskatchewanais n’accorde pas la priorité aux travailleurs qui demeurent dans la province.

Nous avons beaucoup de gens dans la province qui ont besoin de ces emplois. Il faut investir dans l’économie locale , a fait savoir le chef néo-démocrate lors d’une conférence de presse à Moose Jaw, mercredi.

Ryan Meili ajoute que les deux entreprises qui ont remporté l’appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction, Kiewit Corporation et Burns and McDonnell, proviennent respectivement de l’État du Nebraska et du Missouri, aux États-Unis.

[Le gouvernement] favorise les entreprises qui demandent le moins cher [pour réaliser les travaux], mais parfois, ce qui est moins cher est aussi de moins bonne qualité. Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

CBC/Radio-Canada a contacté le gouvernement de la Saskatchewan pour obtenir leurs commentaires au sujet des contrats octroyés aux deux entreprises américaines, sans toutefois obtenir de réponse pour le moment.