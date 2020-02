Un centre de cueillette de colis ouvrira à Chicoutimi-Nord

Les résidents du secteur nord pourront aller y récupérer leur colis. Le centre de cueillette sera situé à l’intérieur du commerce Super Sagamie, à l’angle du boulevard Sainte-Geneviève et de la rue Martel.

Pour les gens, c’est tannant de se stationner au centre-ville. C’est plus facile qu’il y ait un point de service près de chez eux , explique Isabelle Vaillancourt du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

Quand on regarde un peu partout autour, qu’on parle de Falardeau, Sainte-Rose-du-Nord, tout le monde a son bureau de poste. On trouvait ça un peu décevant qu’au [secteur nord], il n’y ait plus rien.

Isabelle Vaillancourt, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes