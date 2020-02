Une famille temporaire, mais aux liens serrés

Bien de jeunes athlètes qui quittent leur famille pour jouer au hockey logent dans des familles d'accueil. C'est le cas d’Alexis Gravel et de Jason Horvath, respectivement gardien de but et défenseur des Mooseheads, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Alexis Gravel loge chez Phil O'Hara depuis deux ans et Jason Horvath depuis un an.

C'est ma deuxième famille ici , souligne Jason Horvath.

Je suis tombé dans une famille extraordinaire. Tu sais, Phil, il me traite comme si j'étais son fils, puis il me fait à manger, il me fait à déjeuner , affirme Alexis Gravel.

Alexis Gravel habite chez sa famille d'accueil depuis deux ans. Photo : Radio-Canada

Et lorsqu'on est dans une famille d’accueil, on vit avec elle ses hauts et ses bas.

J'étais tout seul avec [Phil O'Hara]. Il est venu dans ma chambre, puis il m'a dit: "Je ne passerai pas par quatre chemins. J'ai le cancer de l'oesophage.” Tu sais, ça m'a assommé , relate Alexis Gravel.

Jason Horvath a eu une réaction semblable. Dans mon passé, j'ai vécu, ma mère avait le cancer. Je le sais comment dur que c'est. Ce n'est pas facile pour sa famille, [ni pour moi et] Alexis, mais je lui ai dit : “On va être là pour toi” , dit-il.

Pour Jason Horvath, Phil O'hara est comme un deuxième père. Photo : Radio-Canada

Phil O'Hara leur a proposé qu'ils déménagent pour ne pas a avoir à subir les moments difficiles qui suivront.

Je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Jason s'est levé, m'a pris dans ses bras et il m'a dit : “Écoute, on t'aime et on n’ira nulle part.” J'ai versé des larmes tellement cela m'a touché , affirme M. O’Hara.

Alexis Gravel, par solidarité, s'est rasé la tête même s'il se peut que Phil O'Hara ne perde pas ses cheveux durant ses traitements.

C'est vraiment comique. Tu vois quel genre de personne il est , souligne Alexis Gravel avec un sourire.

Des messages d'appui sont aussi venus des Mooseheads. Certains joueurs ont contribué à une cueillette de fonds lancée par Alexis Gravel.

L'équipe des Mooseheads d'Halifax démontrent son appui à Phil O'hara. Certains joueurs ont contribué à une cueillette de fonds. Photo : Radio-Canada

Phil n’est pas pauvre, mais c'est toujours le fun d'avoir un peu d'appui. Tu sais, au début, quand c'était 300 $, il m'a dit : "On va le donner à un programme pour le cancer". Tout de suite, il voulait les donner. C'est une personne généreuse , explique le hockeyeur.

Le montant des dons à cette campagne de sociofinancement excède maintenant 4000 $, mais c'est l'appui moral qui compte surtout dans cette famille d'accueil.

Mon père et ma mère m'ont montré que le plus important, c'est vraiment la famille avant tout, avant le hockey, même avant l'école. Ils m'ont montré de belles valeurs , conclut Alexis Gravel.

Avec les renseignements de Paul Légère