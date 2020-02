« Passez à l'action », réclame Santé Outaouais 2020

À la fin d’octobre 2019, l’Assemblée nationale du Québec a adopté unanimement une motion reconnaissant que la région de l’Outaouais avait accumulé un retard important ces dernières années quant au financement public en santé, en éducation et en culture.

Nous disions qu’il s’agissait d’un geste fort et d’une grande importance pour la région. Nous ajoutions que cette reconnaissance devait toutefois être suivie d’actions concrètes, notamment sur le plan des investissements afin qu’elle ne laisse pas lettre morte , peut-on lire dans la lettre de Santé Outaouais 2020.

SO2020Santé Outaouais 2020 demande au gouvernement Legault de ne pas tarder dans la construction d’un nouvel hôpital à Gatineau pour respecter l’échéance de 2024 pour l’ouverture du nouvel hôpital tel que l'avait promis la Coalition avenir Québec (CAQ). Nous sommes d’avis que l’option d’un tout nouvel hôpital spécialisé comporte également plusieurs avantages, soutiennent les auteurs de la lettre. [...] Un avantage majeur d’un tout nouvel hôpital spécialisé serait de permettre d’attirer et de retenir enfin les spécialistes qui manquent depuis longtemps (soit quelque 200), de même que les infirmières et autres professionnels de la santé.

On est satisfait de voir ces petits gestes, mais là on s’attend à quelque chose de plus gros , indique le président de l'organisme, Andrew Gibson.

Tout le monde a les yeux sur le budget du mois de mars. Andrew Gibson, président de Santé Outaouais 2020

En entrevue aux Matins d’ici, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et services sociaux et député libéral de Pontiac, André Fortin, dit être d’accord avec les demandes de SO2020Santé Outaouais 2020 . Cependant, le député doute qu'un nouvel hôpital soit construit d'ici 2024.

La CAQ avait fait une promesse [...] un hôpital ouvert en cinq ans où les premiers patients seraient vus. En tout respect pour mes collègues de la CAQ, de toute évidence, c’est une promesse en l'air, cinq ans pour un hôpital ça ne s’est jamais vu, ça prend plus de temps que ça ouvrir un hôpital. André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et services sociaux

André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et services sociaux et député libéral de Pontiac. Photo : Radio-Canada

Il dit avoir fait les mêmes demandes pour que le gouvernement fasse de la santé sa priorité à travers certaines initiatives bien précises dans le prochain budget.

Le député dénonce le manque de clarté du gouvernement quant à l’avancement du dossier du nouvel hôpital.

On n’a toujours aucune idée de la forme que ça prendra, dit le député Fortin. On n’a aucune idée de l'emplacement, de la taille ou de quelle clientèle on veut desservir[...], on ne sait pas où s’en va le gouvernement avec ça, il y a beaucoup de questions qui se posent, en tant que population, il est temps qu’on ait des réponses.

Une évaluation qui tire à sa fin

En entrevue, le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, confirme que le gouvernement en est à finaliser le choix qui sera mis de l'avant pour le projet d'hôpital.

Ça a été plus long que prévu , admet le ministre. Je pense que les gens seront très heureux de ce qu’on annoncera.

La patience sait souvent être bien récompensée. Mathieu Lacombe, ministre responsable de l'Outaouais

M. Lacombe soutient toutefois qu'il n'y aura pas d'annonce avant le dépôt du budget, prévu pour le 10 mars prochain.

Selon des données obtenues par Radio-Canada, la durée moyenne de séjour dans les urgences au Québec a connu un bond en 2019-2020 et l'Outaouais connaît la hausse la plus importante de toute la province.

Contactée par Radio-Canada, la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann, n'avait aucun commentaire à formuler.

Avec les informations de Laurie Trudel