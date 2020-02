Transport en commun : les amendes à Toronto beaucoup plus élevées qu'à Ottawa ou Montréal

Les amendes imposées par la Commission de transport de Toronto (CTT) aux usagers qui prennent l'autobus, le tramway ou le métro sans payer sont parmi les plus élevées d’Amérique du Nord, d’après des chercheurs et l'agence elle-même.

La fraude de titre de transport a coûté 70,3 millions de dollars à la CTTCommission de transport de Toronto en 2019.

Les contraventions émises contre les usagers qui ne paient pas leur trajet s’élèvent de 235 $, pour un refus de paiement, à 425 $, en cas d’entrée ou de sortie par un espace non désigné.

En guise de comparaison, un contrevenant doit payer 150 $ à Montréal ou à Ottawa.

Les amendes dans d’autres villes au Canada : OC Transpo à Ottawa : 150 $

Calgary Transit : 150 $

TransLink dans le Grand Vancouver : 173 $

STM à Montréal : 150 $ à 500 $ (l’agence rapporte que l’amende la plus élevée est généralement réservée aux récidivistes)

Services de transport d’Edmonton : 250 $

Selon le maire de Toronto, John Tory, de nombreux fraudeurs tarifaires trompent délibérément le système.

Je reconnais que certains d'entre eux le font parce qu'ils se trouvent dans des situations financières difficiles, beaucoup d'autres ne le sont pas. Ils le font parce qu'ils sont convaincus qu'ils le peuvent. John Tory, maire de Toronto

Cependant, certains réclament des pénalités plus faibles, affirmant que les sanctions de la CTTCommission de transport de Toronto sont disproportionnées si l'on considère les amendes communément imposées aux Torontois, entre autres pour stationnement interdit.

Pourquoi reçoit-on une amende de 30 $ si on gare un véhicule à un endroit interdit et 400 $ si on passe par une porte arrière de la CTT sans valider son titre? Shelley Carroll, conseillère municipale et membre de la CTT

Mme Caroll remet aussi en question les déclarations au sujet de la tricherie délibérée. Elle souligne que le système de paiement Presto a connu des défaillances répétées, comme les portes défectueuses et le système de rechargement de carte en ligne.

Des amendes nécessaires, selon la CTT

Les titres de transport représentent environ 60 % des revenus de la CTTCommission de transport de Toronto , soit un pourcentage plus grand que dans la plupart des autres grandes villes qui bénéficient d'un financement public plus généreux.

Nous savons que [les amendes] sont élevées, voire les plus élevées , a reconnu le porte-parole de la CTT Stuart Green, ajoutant que l'évasion tarifaire nous affecte d'une manière que d'autres villes ne connaissent peut-être pas .

La CTTCommission de transport de Toronto a également annoncé une nouvelle augmentation de ses tarifs cette semaine, qui entrera en vigueur le 1er mars. La plupart des tarifs sont augmentés de 10 cents. Le prix d'un abonnement mensuel pour adultes sera alors de 156 $.

Campagne contre l'évasion tarifaire

La Commission de transport de la Ville Reine a démarré une campagne de sensibilisation contre l'évasion tarifaire.

Des affiches visibles dans les rames de métro ou encore dans les tramways s'en prennent aux excuses que pourraient développer certains fraudeurs. Ce n'est pas grand-chose , est-il écrit sur l'une d'entre elles. Je ne serai probablement pas pris , peut-on lire sur une autre.

Deux des publicités utilisées pour la nouvelle campagne de communication de la CTT sur la fraude liée aux titres de transport. Photo : CTT

Des critiques sont apparues sur le ton exposé par cette campagne. C'est notamment le cas de Jennifer Keesmaat, ancienne urbaniste en chef de la Ville de Toronto, qui s'est exprimée sur Twitter.