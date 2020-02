Tentative d'enlèvement d'un enfant : une famille de Winnipeg sous le choc

L’étranger, qui semblait connaître le petit Hunter, aurait quitté l’école avec le garçon si son père était arrivé quelques minutes plus tard, raconte la mère de l’enfant.

Melissa, dont Radio-Canada ne dévoile pas le nom de famille pour protéger l’identité du petit Hunter, se dit terrifiée. Elle n’a pas renvoyé son enfant à l’École Faraday depuis l’incident survenu le 13 février. Je n’ai pas l’impression que mon garçon est en sécurité à l’école en ce moment , explique-t-elle.

La mère relate que l’homme s’est présenté et a demandé le petit Hunter par son nom. Il a pris la fuite lorsqu’il a vu le père de l’enfant arriver. Elle indique que les gestes du suspect ont été captés par vidéosurveillance.

C’est quelque chose d’extrêmement épeurant et je ne sais pas si mon enfant était la seule cible, mais cet homme connaissait mon garçon, il savait à quelle école il allait et dans quelle classe il se trouvait. Il connaissait sa routine. Melissa

Selon la mère, la vidéo montre l’homme arriver à l’école en tirant un traîneau pour enfant, entrer dans l’établissement et se rendre à la classe de maternelle.

La mère du jeune Hunter souligne que le personnel de l'École Faraday s'est excusé après l'incident. Photo : Radio-Canada / Marouane Refak

Ce qu’on m'a dit, c’est qu’il s’est présenté à la porte de la classe en indiquant être là pour Hunter. L’enseignante a cru qu’il était son oncle, ce qui n’est pas le cas , mentionne Melissa.

La vidéo montre ensuite l’homme, pendant que l’enseignante se rend chercher Hunter, attendre en jetant des regards ici et là et en arpentant le corridor.

On voit dans la vidéo que lorsque Simon [le père du garçon] entre dans l'école, l'homme le regarde et s'en va. Melissa

Quand l’enseignante se retourne, le père d’Hunter est là et l’homme est disparu, rapporte Melissa. Elle a dit que l’oncle de l’enfant était venu pour le chercher avant de regarder dans le corridor et de constater qu’il n’y avait personne.

Pas un membre de la famille

Il ne s’agissait pas de l’oncle de l’enfant. Ni d’un cousin. Les parents, confus à la suite de l'incident, ont contacté des membres de la famille pour valider qu’aucun d’eux ne s’était rendu à l’école.

L’école et la Division scolaire ont refusé de commenter l’affaire puisqu’une enquête est en cours.

La police de Winnipeg indique dans un courriel que les parents ont déposé une plainte et que l'enquête se poursuit.