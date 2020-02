Le CEF veut une nouvelle formule de financement pour l’entretien des écoles

Ronald Ajavon estime que les besoins sont nombreux dans les écoles francophones de la Saskatchewan et que son organisation aurait besoin de 10 millions de dollars pour faire l’entretien de ses établissements.

Il aimerait ainsi que la formule de financement de la province à cet effet tienne davantage compte des particularités liées aux écoles de la Saskatchewan.

On a une situation particulière [au sein du réseau scolaire francophone]. On a un conseil scolaire qui, géographiquement, dessert toute la province, avec des réalités très spécifiques. [Il faut penser à] comment on peut intégrer ces composantes-là dans une formule pour éviter de parler de superficie et parler du nombre d’élèves [dans les établissements] , note Ronald Ajavon.

La demande du directeur général du CEFConseil des écoles fransaskoises fait suite à l’investissement de 11 millions de dollars annoncé mardi par la province afin de soutenir les besoins en infrastructures dans les écoles de la Saskatchewan, dont 85 000 $ sont destinés au réseau scolaire francophone.

Cette enveloppe comprend notamment une somme de 5 millions de dollars qui servira à aider les établissements scolaires désireux de faire de l’entretien préventif, comme des inspections.

Le montant restant permettra de financer l’achat et l’installation de 15 nouvelles classes mobiles dans près d’une dizaine d’écoles à travers la province.

Selon le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Gordon Wyant, il s’agit d’une solution au nombre grandissant d’élèves dans les écoles de la province.

