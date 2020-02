Les négociations contractuelles se poursuivent jeudi entre le gouvernement de Doug Ford et l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO), mais le risque d'une grève provinciale vendredi continue de planer.

Pour la première fois en plus de 20 ans, les quatre syndicats d'enseignants ontariens, francophones et anglophones, doivent débrayer ensemble, vendredi, pour protester contre la lenteur des négociations et les compressions provinciales en éducation.

Des pourparlers ont eu lieu mercredi et doivent continuer jeudi avec deux de ces syndicats, soit l'AEFO et l'Association des enseignants catholiques anglophones (OECTA).

Toutefois, le président de l'AEFO, Rémi Sabourin, affirme que « les choses n'avancent pas énormément » et que la menace de grève provinciale d'un jour demeure pour vendredi.

À moins que l'impossible ou presque arrive, [il y a aura grève, vendredi]. Rémi Sabourin, président de l'AEFO

Rémi Sabourin, président de l’AEFO Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

À lire aussi :

Tous les enseignants ontariens menacent de faire la grève le 21 février

Plus de détails à venir