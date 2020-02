Carambolage monstre sur l'A-15 : Bonnardel veut sécuriser les lieux « rapidement »

J’ai l’intention d’agir rapidement […] pour sécuriser le secteur qui n'est vraiment pas évident , a déclaré le ministre François Bonnardel, jeudi, au micro de Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première.

Toutes les options sont sur la table, a-t-il dit : des panneaux pour indiquer la possibilité de vents violents au mur coupe-vent, en passant par l'ajout de végétaux qui permettraient d'atteindre le même objectif. Il faudra être logique et composer avec le peu d'emprise à droite de la route, voisine de la berge du fleuve Saint-Laurent.

M. Bonnardel a constaté que les gens ont été un peu surpris par sa déclaration de mercredi voulant que le tronçon en question ne soit pas considéré comme accidentogène . Tout en reconnaissant qu'il peut paraître froid, au lendemain d'un événement immensément malheureux , mais qu' on ne pouvait pas prévoir , de citer des statistiques, il a souligné qu'il n'y a qu'une dizaine d'accidents par année dans ce secteur où passent quotidiennement quelque 60 000 véhicules.

Mais malgré cela, il lui faut prendre acte du drame de mercredi et prendre des mesures pour éviter qu'il ne se reproduise, a-t-il convenu.

Je connais bien ce coin, je passe là souvent , a-t-il indiqué, ajoutant qu'il y a lui-même constaté la présence de forts vents et d'une visibilité parfois déficiente.

Selon le ministre Bonnardel, des opérations de déneigement avaient eu lieu sur l'A-15 dans ce secteur, mercredi, à 11 h 26 et 11 h 56. Les collisions ont commencé vers 12 h 30.

François Bonnardel entend adopter rapidement des mesures correctives. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le maire de La Prairie, Donat Serres, a souligné mercredi que la configuration de l’autoroute a été changée au début des années 2000 et que la voie rapide a été élevée. Cela a créé un effet de tremplin qui propulse la neige à la hauteur des parebrises , a-t-il dénoncé.

Je pense qu’il faut un plan d’intervention et qu’on trouve des solutions , a-t-il réclamé.

Les deux morts pas encore identifiés

La circulation était fluide, jeudi matin, sur l'autoroute 15. Il ne restait presque plus de trace de la catastrophe qui a coûté la vie à deux personnes, que les autorités n'ont pas encore formellement identifiées.

Le drame a aussi fait 29 blessés, selon un nouveau bilan. La Sûreté du Québec (SQ) a précisé jeudi matin que l'un des blessés se trouvait dans un état sérieux à l'hôpital.

Carambolage monstre sur l'autoroute 15 au sud de Montréal

Les deux personnes mortes dans le carambolage étaient longtemps restées coincées dans leur véhicule, lui-même pris en partie sous un camion-citerne, avant d'en être extirpées vers 18 h. Leur voiture était difficile d'accès, car elle était au milieu d'un amas de ferraille.

On sait que ces gens-là étaient impliqués dans une collision impliquant notamment un camion-citerne, ce qui rendait l’opération de secours plus difficile pour les premiers répondants , a déclaré en soirée Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.

Près de 140 véhicules sont entrés en collision sur près d'un kilomètre, avec plusieurs poches d'accident , a précisé la SQ jeudi matin. Et 70 d'entre eux auraient été accidentés. Les autres sont demeurés immobilisés pendant plusieurs heures.

Mercredi, la SQ parlait d'environ 200 véhicules.

On a dû procéder à plusieurs désincarcérations de véhicules. En tout, neuf véhicules ont dû être désincarcérés , a indiqué Marc-André Breton, directeur du Service de sécurité incendie de La Prairie.

Un autobus scolaire a été lourdement endommagé, mais aucun de ses passagers n'a été blessé.

Les derniers véhicules ont été remorqués en fin de soirée. Photo : Radio-Canada

À 21 h 30, un camion-citerne a été remorqué. Peu après, c'était au tour d'un autobus, soit le dernier véhicule qui obstruait la voie. À 22 h, tous les véhicules avaient été retirés de la voie rapide.

Au même moment, des grattes s'affairaient à enlever tous les débris qui restaient sur l'asphalte. De la machinerie s'activait à épandre du sel pour rendre la chaussée sécuritaire.

Urgence environnement avait été appelé sur les lieux pour procéder à l'épandage de matière absorbante sur l'autoroute afin de récupérer tout déversement de carburant et pour nettoyer les lieux.

Vers 23 h, les autorités ont rouvert l'autoroute 15 en direction nord entre La Prairie et Brossard. Le tronçon en direction sud a été rouvert un peu après 1 h.

Des automobilistes se sont retrouvés coincés dans des véhicules gravement endommagés. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Soigner les blessés

Un code orange avait été déclenché à l'Hôpital Charles-Le Moyne, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au Centre hospitalier Anna-Laberge en raison d'une arrivée importante de blessés.

Les autorités ont fait état d’une quinzaine de transports ambulanciers vers les hôpitaux.

Environ 150 personnes ont été transportées par autobus vers le Centre multifonctionnel Guy-Dupré, situé à La Praire, où un centre de triage a été aménagé afin d’évaluer leur état de santé. Elles ont pu y décompresser. De la nourriture, des boissons et des couvertures leur ont notamment été offertes.

Sébastien Lavoie, chef de division au Service de sécurité incendie de La Prairie, a souligné que plusieurs personnes avaient eu la peur de leur vie .