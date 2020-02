Carambolage monstre sur l'A-15 : les deux morts pas encore été identifiés

La Sûreté du Québec (SQ) a précisé jeudi matin que l'un des blessés se trouvait dans un état sérieux à l'hôpital.

Les deux personnes mortes dans le carambolage étaient prises dans leur véhicule, a signalé la Sûreté du Québec (SQ). Elles sont longtemps restées coincées dans leur véhicule avant d'en être extirpées vers 18 h. Celui-ci était difficile d'accès, avec un amas de ferraille autour d'eux.

On sait que ces gens-là étaient impliqués dans une collision impliquant notamment un camion-citerne, ce qui rendait l’opération de secours plus difficile pour les premiers répondants , a déclaré en soirée Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.

Près de 140 véhicules ont été impliqués sur près d'un kilomètre, avec plusieurs poches d'accident , a précisé la SQ jeudi matin. Et 70 d'entre eux auraient été accidentés.

On a dû procéder à plusieurs désincarcérations de véhicules. En tout, neuf véhicules ont dû être désincarcérés , a affirmé Marc-André Breton, directeur du Service de sécurité incendie de La Prairie.

Un autobus scolaire a été lourdement endommagé, mais aucun de ses passagers n'a été blessé.

Carambolage monstre sur l'autoroute 15 au sud de Montréal

À 22 h, tous les véhicules avaient été retirés de la voie rapide. À 21 h 30, le camion-citerne a été remorqué, puis peu après ce fut au tour d'un autobus à l'être, soit le dernier véhicule qui obstruait la voie.

Au même moment, des grattes s'affairaient à enlever tous les débris qui restaient sur l'asphalte. De la machinerie s'activait à épandre du sel pour rendre la chaussée sécuritaire.

Vers 23 h, les autorités ont rouvert l'autoroute 15 en direction nord entre La Prairie et Brossard, tandis que le tronçon en direction sud a été rouvert un peu après 1 h, jeudi.

Plus tôt, Urgence environnement avait été appelé sur les lieux pour procéder à l'épandage de matière absorbante sur l'autoroute afin de récupérer tout déversement de carburant et de nettoyer les lieux.

Les derniers véhicules impliqués dans le carambolage monstre survenu le 19 février en milieu de journée sur l'autoroute 15 à La Prairie ont été remorqués en fin de soirée. Photo : Radio-Canada

Soigner les blessés

Un code orange a été déclenché à l'Hôpital Charles-Le Moyne, à l'Hôpital du Haut-Richelieu et au Centre hospitalier Anna-Laberge en raison d'une arrivée importante de blessés.

Les autorités font état d’une quinzaine de transports ambulanciers vers les hôpitaux.

Environ 150 personnes ont été transportés par autobus vers le Centre multifonctionnel Guy-Dupré, situé à La Praire, où un centre de triage a été aménagé afin d’évaluer leur état de santé.

Les victimes du carambolage ont pu y décompresser. De la nourriture, des breuvages et des couvertures leur ont notamment été offerts.

Sébastien Lavoie, chef de division au Service de sécurité incendie de La Prairie, a affirmé que plusieurs personnes ont eu la peur de leur vie .

J’ai parlé à quelques personnes qui ne voyaient rien et par la suite elles ont vu des camions de très près. Ces gens ont tout de suite été mis à l’écart et on s’est occupé d’eux , a-t-il dit.

Des automobilistes se sont retrouvés coincés dans des véhicules gravement endommagés. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Un secteur qui n'est pas jugé dangereux

Selon le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, une forte poudrerie en provenance du fleuve aurait causé le carambolage.

Selon le ministre Bonnardel, des opérations de déneigement avaient eu lieu sur l'A-15 dans ce secteur, respectivement à 11 h 26 et 11 h 56. Les collisions ont commencé vers 12 h 30.

En ce qui a trait aux critiques formulées par des automobilistes voulant que ce tronçon de route soit dangereux en raison des vents en provenance du fleuve, François Bonnardel a expliqué qu'aucun rapport n'indique que ce secteur soit particulièrement propice aux accidents.

Ce tronçon n’est pas jugé accidentogène par le ministère. Après vérification, aucun rapport du coroner en lien avec la viabilité hivernale n’a été produit depuis au moins 20 ans. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

Le maire de La Prairie, Donat Serres, n’est pas de cet avis. Il a souligné que la configuration de l’autoroute a été changée au début des années 2000 et que la hauteur de la voie rapide a été accrue. Il a indiqué que cela a créé un « effet de tremplin » qui propulse la neige à la « hauteur des parebrises ».