La Montérégie frappée par la crise du rail avec trois interruptions de service

Cette manifestation de solidarité avec les Autochtones de Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique, a contraint le transporteur exo à maintenir pour une période indéterminée la suspension service de trains de la ligne exo3 reliant Mont-Saint-Hilaire au centre-ville de Montréal. De plus, VIA Rail a repoussé à vendredi, en fin de journée, le service de trains entre Montréal et Québec qui devait reprendre jeudi.

Une représentante des manifestants, Jessica Robert, a déclaré mercredi par voie de communiqué que la barricade sera maintenue jusqu'à ce que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) retire ses agents des territoires des Wet'suwet'en.

En raison de la pénurie d'autobus et de chauffeurs dans la région métropolitaine, exo ne sera pas en mesure de supporter l'ensemble des déplacements normalement assurés par son service de train exo3 Mont-Saint-Hilaire, qui compte sept gares. Le transporteur encourage même ses clients à envisager d'autres solutions de rechange comme le covoiturage ou le métro, prévenant que la période de pointe de jeudi matin risque d'être difficile.

Le transporteur public est déjà touché depuis une dizaine de jours par une interruption du service de train de banlieue sur la ligne exo4 entre Candiac et le centre-ville de Montréal, car des manifestants autochtones ont érigé une barricade dans la réserve mohawk de Kahnawake. Une trentaine d'autobus doivent être déployés quotidiennement à partir des gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine afin de transporter les clients au terminus Mansfield, au centre-ville de Montréal.

Les trains de la ligne exo3 circulent entre la Montérégie et le centre-ville de Montréal en traversant le fleuve Saint-Laurent sur le pont Victoria. Ceux de la ligne exo4 utilisent le pont ferroviaire situé juste en amont du pont Honoré-Mercier.