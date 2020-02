Les partis d'opposition, sauf les conservateurs, demandent la fin de Trans Mountain

Sans surprise, deux sondages dévoilés mercredi démontrent que l'appui des Canadiens envers le projet diminue alors que les coûts, eux, augmentent.

Lors d'une conférence de presse mercredi matin, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, la porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière d'environnement, Laurel Collins, ainsi que la chef parlementaire du Parti vert, Elizabeth May, ont tiré la sonnette d'alarme sur l'explosion des coûts du projet.

Ils étaient accompagnés de Patrick Bonin, de Greenpeace, et d'Alexandra Woodsworth, de l'organisation citoyenne Dogwood.

Mme Woodsworth a brandi les résultats d'un sondage Nanos mené auprès de 1003 Canadiens et commandé par son organisation qui démontrerait que l'augmentation des coûts de Trans Mountain change la donne pour la population.

Des coûts qui font déchanter les Canadiens

Le dernier décompte indique que le coût total du projet d'expansion serait de 12,6 milliards de dollars, ce qui est beaucoup plus élevé qu'une estimation précédente de 7,4 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral a acheté l'oléoduc existant entre l'Alberta et la Colombie-Britannique et un plan d'expansion inachevé pour 4,5 milliards de dollars en 2018.

Le coup de sonde de Nanos démontre que seulement 16 % des Canadiens pensent que le fédéral devrait payer plus de 12 milliards de dollars pour l'expansion de l'oléoduc. Ils sont 43 % à penser que les contribuables ne devraient pas payer un sou pour ce projet.

Cette proportion est plus élevée au Québec, où 59 % sont d'avis que l'argent public ne devrait pas aller dans ce projet.

Un autre sondage, mené par l'Institut Angus Reid cette fois, démontre que le soutien à Trans Mountain a diminué sous la barre des 50 % une fois que les 1508 répondants étaient mis au fait du nouveau coût du projet.

Trans Mountain Corp., l'entreprise détenue par le gouvernement fédéral, a dépensé 2,5 milliards de dollars à ce jour en raison de la gestion des répercussions des retards et du processus de réglementation supplémentaire qui en a découlé. Il reste à dépenser 8,4 milliards de dollars de plus pour terminer le projet, ainsi que 1,7 milliard de dollars en frais financiers.

Une porte de sortie pour le fédéral, selon une organisation citoyenne

Mme Woodsworth voit cette explosion de coûts comme une porte de sortie qui pourrait permettre au gouvernement de laisser tomber le projet en ayant le soutien de la population.

S'il n'y a pas de profits à faire, si nous allons avoir de la difficulté à trouver des acheteurs, nous avons encore l'opportunité de sauver ces milliards et investir dans les énergies renouvelables, investir dans ces familles qui éprouvent des difficultés dans l'Ouest canadien, plutôt que de perdre ces milliards de dollars en soutenant un éléphant blanc , a-t-elle dénoncé.

Or, le sondage Nanos dévoilé mercredi démontre que les Canadiens sont indécis quant à l'avenir de cet oléoduc.

Ils sont plus nombreux à dire que Trans Mountain devrait être vendue au privé au meilleur prix possible (40 %) ou de l'annuler complètement et d'encaisser les pertes (17 %).

Selon Patrick Bonin, il est très clair que ce projet-là n'aura pas d'acheteur . Il demande donc à ce que le gouvernement y mette fin.

Si le gouvernement s'entête à vouloir aller de l'avant, minimalement, que toute l'information soit sur la table pour que les Canadiens et Canadiennes, les Québécois et Québécoises comprennent que c'est plus de 12 milliards de dollars qui doivent être mis actuellement et qu'on va tous payer de notre poche , a-t-il réclamé.

Selon Yves-François Blanchet, le gouvernement devrait réaliser qu'il a commis une méga gaffe plus tôt que tard. Si tu as une fuite d'eau dans la maison, tu ne dis pas : on va continuer de laisser fuir ça puisque ça a déjà commencé. Tu colmates , a-t-il ironisé.

Un projet dans l'intérêt public maintient le fédéral

Les libéraux dirigés par le premier ministre Justin Trudeau sont intervenus avec des fonds publics lorsque l'entreprise responsable du projet, Kinder Morgan, disait ne pas pouvoir surmonter les obstacles réglementaires et les défis juridiques.

Certains de ces obstacles ont depuis été levés et le gouvernement dit qu'il a l'intention de vendre l'oléoduc une fois que l'expansion sera terminée et de générer des profits qui seraient réinvestis dans la lutte contre le changement climatique.

Questionné à ce sujet, mercredi, M. Trudeau a réitéré que son gouvernement avait approuvé l'expansion de Trans Mountain dans l'intérêt public .