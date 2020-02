Ruth Cutland et Dana Claxton recevront le Prix du Gouverneur général en arts visuels

Les artistes Ruth Cutland de Saskatoon, et Dana Claxton de Vancouver recevront le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques le 8 juillet prochain. Cette année au total, huit personnes obtiendront ce prix assorti d’une bourse de 25 000 $ remise par le Conseil des arts du Canada, et vont faire l’objet d’une exposition qui sera présentée à l’Art Gallery of Alberta, à Edmonton.

Pour Jake Moore, directrice des galeries d’art et des collections de l’Université de la Saskatchewan, la sélections des récipiendaires des prix cette année représente un changement important. En effet, les lauréats sont connus pour leurs pratiques d'art pertinentes et responsables envers des auditoires de plus en plus diversifiés.



Les artistes les plus importants du Canada en ce moment sont autochtones. Jake Moore, directrice des galeries d’art et des collections de l’Université de la Saskatchewan

Ruth Cuthand: la vérité est parfois dure à avaler

La série Trading consiste en des broderies perlées sur du suède représentant les microbes de la syphilis, de la variole et d'autres maladies que les peuples autochtones ont acquises lors de leurs premiers contacts avec les Européens Photo : Ruth Cuthand



Le travail de perlage, de peinture et de photographie de Ruth Cutland aborde les répercussions du colonialisme vécues par les peuples autochtones. L'artiste est connue pour ses œuvres parfois acerbes, comme la série de perlage Trading qui présente les microbes que les Européens ont apportés en Amérique. Le jury fait remarquer que son soutien envers un grand nombre d’artistes fait d’elle une figure importante dans la communauté de l’art autochtone contemporain.

Je ne sais pas si je peux décrire comment je me sens, je suis honorée et en même temps vraiment reconnaissante en gagnant le prix du gouverneur général. Ruth Cuthand

Jake Moore, directrice des galeries d’art et des collections de l’Université de la Saskatchewan parle de l’usage des perles dans le travail de l’artiste comme étant une métaphore visuelle qui décrit comment les relations entre les autochtones et les colons ont influencé les conditions de vie et le bien être des autochtones au Canada.

C’est une artiste incomparable, elle travaille dans notre communauté d’une façon unique. Ce n'est pas juste une rockstar, elle travaille à l’université comme artiste en résidence. Elle opère dans différents milieux, autant en santé qu'en arts, elle provoque conversations et échanges. Jake Moore

Dana Claxton : images et mouvements

L’artiste Lakota Dana Claxton vient de Yorkton en Saskatchewan, mais vit maintenant à Vancouver. Elle travaille tant avec la vidéo et la photographie qu'avec l’installation et la performance.

Selon Denise Ryner de la Or Gallery, la pratique de Dana Claxton, bien que minimaliste et lyrique, confronte la culture commerciale du divertissement qui marginalise les voix et des corps autochtones.

Pour Jake Moore, Dana Claxon utilise les savoirs et les sensibilités des premières nations d’une façon conceptuelle au travers d’un usage de la photographie qui est propre à l’école de Vancouver.

L'artiste dirige le département d’art visuel, d’histoire de l’art et de théorie à l’université de Colombie britannique en plus d'y enseigner la performance et la pratique des arts visuels.

L'oeuvre de Dana Claxton, «The Mustang Suite: Baby Girlz Gotta Mustang» de 2008 illustre la conception de la photographie par l'école de Vancouver Photo : Dana Claxton



Les huit récipiendaires des Prix du Gouverneur général de 2020