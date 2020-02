Des règles associées à l’utilisation du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Cette semaine, on a pu voir le drapeau régional apparaître sur la nouvelle page Facebook « Pour GNL Québec à Saguenay ». Or, ce symbole du Saguenay-Lac-Saint-Jean est protégé par deux lois canadiennes, soit celle sur les marques de commerce et celle sur le droit d’auteur, et ce, depuis 1938. Ainsi, des règles strictes régissent son utilisation.