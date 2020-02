Toujours aucune date pour la réouverture du IGA de Cookshire-Eaton

L’incendie a touché la partie entrepôt du commerce et a également endommagé tout le système de réfrigération. Alors que les travaux devront se prolonger, les ennuis se multiplient pour les propriétaires. Le feu et surtout l’eau ayant causé d’importants dommages.

L’eau est rentré dans les circuits électriques, se désole Gilles Denis, propriétaire du IGA. L’entrée électrique principale du magasin, il y eu de l’eau dedans. On a fait confiance à l’écologie [pour notre bâtiment], mais on vient d’apprendre qu’il y avait d’autres [dégâts] , continue M. Denis.

M. Denis et sa fille Myriam Genest-Denis se disent touchés par la vague de sympathie qu’ils ont reçue de la part de la communauté. On se relève bien. La communauté est vraiment présente. Ça fait chaud au coeur. On voit les gens qui réagissent et qui nous donnent beaucoup d’aide , relate Myriam Genest-Denis.

Les commerces situés derrière le magasin doivent aussi revoir leurs plans, car l'eau s'est également infiltrée dans leur bâtiment. Les cinq employés du Journal Le Haut Saint-François doivent déménager le temps d’effacer les traces du sinistre.

L’eau [s’est infiltrée] sur le plafond suspendu. Les tuiles se sont effondrées sur les bureaux, les appareils. Il y avait de l’eau un peu partout, dimanche , explique pour sa part Pierre Hébert, directeur général du Journal Le Haut-Saint-François.

L'épicerie la plus proche étant à East Angus, les citoyens doivent également composer avec les événements. Des habitués du magasin de M. Denis disent même se sentir infidèles d’aller faire leur épicerie ailleurs.

Pour les citoyens qui n'auraient pas de réseau ni de voiture, la ville se tient prête à donner un coup de main. Si ça se prolonge, on a ici un transport du Haut-Saint-François. Alors on pourra faire des navettes , assure Sylvie Lapointe, mairesse de Cookshire-Eaton.

D'après les informations de Guylaine Charette.