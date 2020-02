Un couple d’Insulaires à bord du Diamond Princess impatient de rentrer au Canada

Helen et John McKenna font partie des 256 Canadiens mis en quarantaine sur le bateau de croisière au large du Japon.

Le navire est actuellement le principal foyer d’infection au coronavirus à l’extérieur de la Chine continentale.

Le nombre de Canadiens qui ont contracté le COVID-19 à bord du Diamond Princess a bondi de 32 à 43, a annoncé mardi Affaires mondiales Canada. Cela représente 17 % des 256 croisiéristes canadiens qui sont à bord.

Nous sommes face à l’inconnu , dit Mme McKenna dans une vidéo Facebook.

Le ministre japonais de la Santé soutient que tous les passagers restés sur le bateau de croisière ont subi un prélèvement et que ceux dont les tests sont négatifs commencent à quitter le navire à partir de mercredi, date à laquelle la quarantaine de 14 jours obligatoire devait prendre fin.

Dans la même vidéo Facebook, M. McKenna affirme que le couple n'avait pas été testé depuis mardi soir, mais qu'il ne présentait aucun symptôme.

Des centaines de personnes ont commencé à débarquer du navire mercredi, alors que les critiques sur la gestion de l'épidémie de coronavirus par le pays se sont multipliées.

Les McKenna se sont occupés pendant toute la quarantaine, en publiant des mises à jour en direct sur Facebook pour leur famille et leurs amis, et même en faisant renouveler leurs vœux par le capitaine du navire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un couple d'Insulaires confiné sur le Diamond Princess a hâte de rentrer au Canada. Photo : Autre banques d'images / Helen Mckenna

Dans sa dernière vidéo, Helen McKenna a déclaré que le couple attendait de plus amples informations après que le capitaine a annoncé que l'avion canadien arriverait vendredi.

Je ne suis pas sûr de comprendre le retard, nous avons appris que l'avion canadien a atterri au Portugal et qu’il n'y était pas encore parti. Helen McKenna

Les McKenna ont déjà rempli des documents avec leurs informations de santé actuelles. Ils seront contrôlés pas moins de trois fois avant le départ de l'avion.

Après leur arrivée au Canada, ils seront mis en quarantaine pendant deux semaines à Cornwall, en Ontario, avant d'être autorisés à retourner à l'Île-du-Prince-Édouard le 6 ou le 7 mars.

Helen McKenna prévoit qu'elle et son mari prendront un certain temps pour laisser cette expérience derrière et se réadapter avant de retourner au travail.

Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents dont le test de dépistage du virus est négatif sont autorisés à monter à bord de l'avion affrété par le gouvernement canadien.

Le dernier bilan des autorités japonaises faisait état de 542 cas confirmés de COVID-19 parmi les 3700 passagers et membres d'équipage du Diamond Princess. Ce bilan a toutefois été fourni avant l'augmentation du nombre de cas parmi les Canadiens.

Tous les Canadiens qui seront évacués du Diamond Princess à bord de l'avion nolisé par Ottawa devront cependant se soumettre à une nouvelle période de quarantaine de 14 jours à leur arrivée au pays, peu importe leur état de santé.

Les mesures appropriées n'auraient pas été prises assez vite pour contenir le virus SARS-CoV-2 sur le navire de croisière Diamond Princess. Photo : Getty Images / AFP / Kazuhiro Nogi

Ils seront examinés à la base militaire de Trenton, en Ontario, où sont déjà en quarantaine des Canadiens rapatriés de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus.

Ils seront ensuite transportés à l'Institut de formation de NAV Canada, à Cornwall, en Ontario, pour cette nouvelle période de quarantaine.

Affaires mondiales Canada recommande à tous les Canadiens qui le peuvent de prendre l'appareil nolisé par le gouvernement.

Selon le ministère, ils pourraient avoir de la difficulté à embarquer dans un vol commercial, étant donné des restrictions de voyage décidées par de nombreux transporteurs aériens.

Le Royaume-Uni, l'Australie, Hong Kong, la Corée du Sud et l'Italie et le Royaume-Uni ont aussi décidé de rapatrier leurs citoyens du navire, actuellement immobilisé près de Yokohama.