Une nouvelle salle de cinéma dans Saint-Roch en 2021

Le Circuit Beaumont, un espace d’une quarantaine de sièges, sera situé dans la coopérative Méduse et dirigé par Antitube. L'organisme caressait le rêve de posséder sa propre salle de cinéma depuis 25 ans.

Quand on a réaménagé nos bureaux qui sont quand même assez grands, on s’est rendu compte qu’on avait une possibilité de créer une salle , explique le directeur de la programmation, Jason Béliveau.

Je pense qu’à l’époque avec les projecteurs, les pellicules, c’était peut-être un peu plus compliqué, mais aujourd’hui, avec le numérique, la cabine de projection est beaucoup moins grosse.

Logo Circuit Beaumont Photo : fournie par Antitube / Gabriel Pelletier

L’organisme proposera une offre complémentaire à celle qu’on retrouve au Clap ou au cinéma Cartier.

On est plus près du ciné-club que de la salle de cinéma commercial. Chaque mois, on va choisir environ quatre films [...] des films que le Circuit Beaumont veut mettre de l’avant. À la différence d’un Cartier ou d’un Clap, on n'est pas obligé de montrer tel ou tel film, c’est vraiment un choix , poursuit Jason Béliveau.

Jason Béliveau, directeur de la programmation d'Antitube et Catherine Pelletier, directrice générale d'Antitube Photo : Pierre-Marc Laliberte

C’est vraiment important pour nous d’accompagner les films, de les mettre en contexte. Si on a les cinéastes, de les inviter. Il y a vraiment ce rapport d’accompagnement là qu’on veut garder. On ne veut pas présenter un film sept soirs par semaine comme dans un cinéma commercial , explique la directrice générale Catherine Pelletier.

Antitube, qui a comme mission d’encourager la diffusion du cinéma indépendant et d’auteur à Québec, continuera dans la même veine. Le film de Matthew Rankin The Twentieth Century qui vient de récolter huit nominations aux Prix Écrans canadiens, est cité en exemple par le directeur de la programmation.

On présente un film parce que l’on considère qu’il mérite d’être vu. Jason Béliveau, directeur de la programmation

Le Beaumont comme l’appellent déjà affectueusement ses fondateurs, offrira des projections hebdomadaires de sorties récentes, majoritairement québécoises, mais provenant aussi de partout dans le monde, dans une ambiance conviviale et à un prix modique.

Pour nous, c’est aussi une question de faire un test : est-ce que les gens vont être présents? On croit sincèrement que oui. Si on avait à choisir dans toute la ville de Québec où faire une salle, c’est Côte d’Abraham à l’intérieur de Méduse, on est vraiment entre la haute et la basse ville , raconte Jason Béliveau.

L’origine du nom

L’origine du nom est d'ailleurs un hommage à Edmond Beaumont, personnage important du 7e art dans la région.

On a fait des recherches. Il était propriétaire de salles de cinéma dans les années 1930 à 1950 à Québec et Lévis , explique Jason Béliveau.

Un nom qui symbolise la circulation des oeuvres et le partage des connaissances.