La Co-op annonce une aide financière aux chauffeurs indépendants

Nous apprécions la persévérance et le soutien de tous nos partenaires de flotte de camions indépendants et nous reconnaissons à quel point les blocus illégaux d'Unifor leur ont fait du tort (...)Nous faisons donc tout notre possible pour les aider , a déclaré le PDG de FCL, Scott Banda.

Les camionneurs indépendants devraient ainsi toucher 75 % de leur salaire initial.

Cette mesure serait appliquée aux camionneurs de Regina, de Carseland, en Alberta et de Winnipeg.

La présidente de la compagnie C.S. Day Transport, Heather Day a déclaré à ce sujet: Les opérateurs, les chauffeurs et nos autres employés sont extrêmement fiers d'aider à ravitailler l'ouest du Canada et sont entièrement déterminés à assurer la livraison du carburant à travers l'ouest.

Ces paiements spéciaux en espèces devraient aider environ 40 sociétés de camionnage exploitées par crédit-bail, qui englobent près de 160 camions.