Une grosse sauterelle dans son paquet de roquette

La sauterelle verte, qui mesure une dizaine de centimètres, a été retrouvée dans un paquet de feuilles de roquette « Attitude fraîche » de la compagnie VegPro International, dimanche dernier, alors que Mme Champigny soupait en compagnie de son conjoint, à leur domicile de Saint-Hyacinthe.

Les deux tiers de la boîte avaient déjà été consommés lorsque la femme de 45 ans s’est rendu compte que quelque chose clochait.

En regardant dans le plat, j’ai vu que ça bougeait… , raconte-t-elle.

Mme Champigny dit avoir été surprise par la grosseur de l’insecte, qui arborait des couleurs très similaires à celle de la roquette. Au début, je pensais que c’était une mante religieuse! , confie-t-elle.

Bien que sa taille puisse être surprenante, la sauterelle verte est inoffensive et ne transporte pas d'agents pathogènes , assure Robert Loiselle, entomologiste retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Selon lui, il n'y a pas lieu d'en faire un drame .

Julie Champigny dit s’être procuré les feuilles de roquette le 7 février au supermarché Provigo du boulevard Casavant Ouest, à Saint-Hyacinthe.

Les pousses provenaient de la Floride, confirme Luc Prévost, vice-président exécutif chez VegPro International. Mais elles avaient été lavées et emballées à Sherrington, en Montérégie, là où se trouve le siège social de l’entreprise, précise-t-il.

Pour ce faire, VegPro utilise des équipements à la fine pointe de la technologie , explique M. Prévost. Une fois lavées et essorées, illustre-t-il, les pousses passent devant un scan laser qui détecte tout ce qui ne contient pas de chlorophylle.

Mais quand on parle d'une sauterelle qui a une densité très faible, qui est capable de demeurer à flot sur une feuille qui vogue sur nos bassins d'eau, qui consomme la feuille et qui emmagasine de la chlorophylle dans son système, c'est très difficile de les détecter toutes , admet-il.

Notre processus de lavage et de détection devrait écarter tout objet étranger [...] Mais ça peut nous arriver. On n'est jamais à l'abri à 100 % de ça. Et on ne le sera jamais, d'ailleurs.

Luc Prévost, vice-président exécutif, VegPro International