Pénurie de main-d'oeuvre en santé: Louis Brunelle devient conseiller stratégique

Louis Brunelle, qui était déjà directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), vient d'être nommé à ce poste de conseiller stratégique en ressources humaines.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera en communication avec le ministère, avec les intervenants des maisons d'enseignement ainsi qu'avec les acteurs du milieu, et devra formuler des recommandations. Son poste actuel sera affiché et il assurera la transition avant d'occuper ses nouvelles fonctions.

Louis Brunelle, nouveau conseiller stratégique en ressources humaines.. Photo : Radio-Canada

M. Brunelle croit que le fait d'être dégagé pour se consacrer à cette tâche permettra de trouver des solutions à court terme et de donner des résultats concrets.

En entrevue à l'émission 360 PM mercredi, il disait avoir la volonté de rencontrer les équipes sur le plancher et d'être à l'écoute des gens.

Les solutions vont venir des partenaires aussi, ça va prendre la collaboration de nos partenaires syndicaux , dit-il. L'objectif, c'est d'accélérer le virage qu'on veut prendre et donner des résultats.

Le syndicat réclame des solutions rapides

Le président du syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers affiliés à la CSN, Pascal Bastarache, n'est toutefois pas convaincu de l'aspect rapide de cette démarche. Il considère que le plus important en ce moment, c'est d'arriver avec des mesures immédiates et concrètes.

Pascal Bastarache, président du syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires dans la région, souhaite des solutions rapides et concrètes. Photo : Radio-Canada

L'aide qu'on a demandée à la direction, c'est de l'aide directement sur le terrain, et pas seulement des gestes pour planifier et parler pour régler des problématiques, ça fait assez longtemps qu'on vit cette situation , dit-il. On va laisser la chance au coureur pour voir ce que cette personne va apporter dans ses nouvelles fonctions, mais je ne crois pas qu'on a beaucoup de vérifications et de validations à faire sur les problématiques. On les connaît. En ce moment, on a besoin de gestes concrets pour les salariés sur le terrain.

Louis Brunelle souhaite que les mesures soient mises en place avant la fin de l'année 2020.

Selon un reportage de Catherine Bouchard et une entrevue de l'émission 360 PM