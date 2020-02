Les réseaux de santé du Nouveau-Brunswick sous la sellette

Le PDG du Réseau de santé Vitalité reconnaît qu’une communication plus efficace aurait pu mieux préparer le terrain aux changements annoncés puis annulés cinq jours plus tard, mais il croit toujours en la nécessité de la fermeture des urgences dans six hôpitaux pour améliorer les soins de santé dans la province.

Notre plan était solide, il est encore solide. Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau de santé Vitalité

Il rapporte que les réseaux de santé avaient évalué plusieurs solutions avant d’arrêter leur choix sur celle des fermetures d’urgences.

Pour l'instant c'est difficile d'entrevoir [d’autres solutions] pour la seule et bonne raison qu'on a fait un travail sérieux, on a fait un travail constructif , affirme-t-il.

Il se dit toutefois ouvert aux consultations annoncées par le premier ministre.

Est-ce qu'on va arriver à quelque chose de mieux si plus de monde sont impliqués plus longtemps? [...] Je pense qu'il faut être ouvert, mais pour l'instant, nous ce qu'on avait, on avait un plan solide , réitière-t-il.

Manque de clarté décrié

Plusieurs députés déplorent le manque d'informations claires qui leur ont été fournies par le PDG de Vitalité.

C'est comme si je regardais une émission de patinage artistique, j'aurais voulu voir une réponse claire, nette et précise , déplore Benoît Bourque, député de Kent-Sud.

Le député de Kent-Sud, Benoît Bourque, a participé aux manifestations pour dénoncer la fermeture des urgences à l'hôpital de sa circonscription. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Le député Bourque cherchait à savoir, par exemple, quel était le plan de mise en oeuvre de la réforme.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, s'attendait lui aussi à des réponses plus claires.

Ce que je cherchais à savoir, c’est est-ce qu'on veut prendre la main-d'oeuvre des régions rurales, puis l'emmener travailler en ville? Si c'est ça, on veut le savoir , dit-il.

Le député Arseneau pourrait voter en faveur d'une motion qui ferait tomber le gouvernement.

Le député Kevin Arseneau (3e au centre) a assisté au point de presse de Robert Gauvin le vendredi 14 février. C'est au cours de ce point de presse que M. Gauvin a annoncé qu'il devenait député indépendant en opposition à la réforme des soins de santé (archives). Photo : Radio-Canada

Si c'est une question de confiance, je voterais que je n'ai pas confiance en ce gouvernement Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord

Pour ce qui est du PDG de Vitalité, il n'entend pas démissionner,comme le demandent Caraquet et Égalité santé en français.

Il faut faire le débat des idées et non pas le débat des individus , estime-t-il.

Gilles Lanteigne soutient avoir largement consulté, avant la réforme, qu'il s'agisse des élus de Caraquet ou d'associations professionnelles provinciales.

Il ne précise pas, toutefois, s'il leur a exposé les mesures précises qui faisaient partie de la réforme.

D'après un reportage de Michel Corriveau