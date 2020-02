École française de Parry Sound : feu vert pour un nouveau zonage du centre commercial

Depuis septembre, les enfants de cette école assistent à leurs cours dans le Collège Canadore, après que le CSPNSOConseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario eut obtenu in extremis une injonction interlocutoire des tribunaux l'été dernier.

L'injonction avait été accordée sur la foi de l'article 23 de la Charte sur les droits à une éducation en français en milieu minoritaire.

Or le conseil municipal de Parry Sound avait voté contre le nouveau zonage du quartier où se trouve le Collège Canadore, un établissement pour adultes.

Lorsque l'injonction a été accordée, ce litige n'avait pas encore été entendu sur le fond. La Ville avait donc appelé de la décision d'accorder l'injonction au Conseil scolaire.

Les tribunaux avaient accepté le mois dernier d'entendre l'appel, mais aucune date d'audience n'avait encore été fixée.

Des élèves francophones arrivent en classe, mardi matin, à Parry Sound. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Une rencontre a eu lieu mardi à huis clos devant la Cour divisionnaire. Le cabinet d'avocats qui représente la municipalité ne nous a pas rappelés à ce sujet.

Le directeur de l'éducation au CSPNSOConseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario , Simon Fecteau, se dit confiant que le transfert de son école du Collège Canadore au centre commercial se fera sans problème, même s'il s'agit d'une autre solution temporaire.

L'école élémentaire de Parry Sound occupe depuis septembre les locaux du Collège Canadore. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

M. Fecteau espère que la province débloquera des fonds pour la construction d'une nouvelle école de langue française dans la municipalité ou à tout le moins racheter une autre école.

Ça nous permet de rebâtir les ponts avec la communauté, parce que ça n'a pas été facile quand on est rentré [au Collège] Canadore avec l'injonction et ainsi de suite, donc on espère que les choses vont mieux se dérouler d'ici les prochains mois. Simon Fecteau, directeur de l'éducation au CSPNSO Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario

M. Fecteau tient à préciser que la municipalité lui avait donné des assurances selon lesquelles les inquiétudes des élus n'avaient rien à voir avec le fait d'accueillir une école de langue française dans la communauté, mais bien d'avoir une telle école au sein du Collège Canadore. On se disait que si on avait l'occasion d'aller ailleurs, dans le centre commercial, que ce serait bien accueilli et ç'a été bien accueilli effectivement, ç'a été une bonne décision et on est très content , dit-il.

L'école élémentaire cohabite pour l'heure avec le collège Canadore, mais le conseil municipal s'y oppose pour une question de zonage. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Seul bémol : le Conseil scolaire devra être patient et croiser les doigts durant 20 jours, période durant laquelle tout citoyen est en droit d'interjeter appel de la décision de mardi soir sur le zonage. Si personne ne s'y oppose, le litige sur le fond de l'injonction de l'été dernier deviendra alors caduque devant les tribunaux.

M. Fecteau n'anticipe aucun appel d'ici-là, parce que les consultations sur le changement de zonage du centre commercial il y a trois semaines se sont bien passées dans la communauté. Le changement de zonage devrait donc prendre effet dans 20 jours s'il n'y a aucun appel , conclut-il.