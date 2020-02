Recrudescence des surdoses à Regina : la crise est évitable, selon un expert

« Je ne sais pas pourquoi nous n’avons pas prévu cela en voyant les décès augmenter en 2016, en 2017 et en 2018. [Les décès] sont en constante augmentation, mais nous n’avons pas fait les efforts en tant que communauté », explique Vidya Reddy, spécialiste en information et en éducation chez AIDS Programs.

Deux des 62 personnes victimes de surdose en sont mortes, selon la police de Regina. Les décès sont « accidentels [...] et peuvent facilement être évités », croit Vidya Reddy.

Il estime que la création d’un centre d’injection supervisée pourrait être une réponse à la recrudescence de surdoses.

Nous avons questionné nos clients et leur avons demandé ce qu’ils voulaient, et la majorité d’entre eux nous ont dit qu’ils utiliseraient un centre d’injection supervisée s’il y en avait un ici.

Implanter un tel site à Regina permettrait de diminuer le nombre de décès, indique Vidya Reddy.

Tester les drogues dures pour détecter la présence de fentanyl est une autre option qui doit être considérée, note-t-il, considérant qu’il s’agit d’une « tâche simple qui ne coûte pas trop cher ».

Plus de places pour les toxicomanes dans les hôpitaux et davantage d’experts sont nécessaires dans la province, estime de son côté le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Jim Reiter.

Le chef de l’opposition officielle, Ryan Meili, affirme que la Saskatchewan a besoin de se doter d’un « meilleur plan » en matière de toxicomanie.

La toxicomanie en Saskatchewan, ça tue, ça cause des crimes et ça met de la pression sur notre système de santé. On a besoin de salles d’urgence spécifiquement pour les problèmes de santé mentale et de toxicomanie et plus de soins à long terme aussi.

Ryan Meili, chef du NPD de la Saskatchewan