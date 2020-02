Des élèves du secondaire à Rouyn-Noranda demandent une formation sur le consentement

Les instigateurs de la pétition ont d'abord approché d'autres élèves et des membres du personnel avant de demander à la direction si une conférence sur cette thématique pouvait avoir lieu.

Guillaume Laroche, animateur à la vie étudiante à l'école secondaire D'Iberville, indique que la direction a appuyé les élèves dès qu'elle a pris connaissance de la pétition, à la surprise des étudiants.

Les élèves s'étaient bien préparés, alors c'est le fun à voir. Ils n'ont pas eu à utiliser leurs arguments beaucoup, parce que comme je dis, on était de leur côté, mais c'est vraiment de voir à quel point ils ont voulu que les choses avancent , remarque Guillaume Laroche.

Guillaume Laroche, animateur à la vie étudiante à l'école secondaire D'Iberville. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La direction de l'école collabore présentement avec les élèves pour organiser une conférence sur le consentement et recherche un organisme pour le faire, selon Guillaume Laroche.

Élisabelle Lefebvre, une étudiante en cinquième secondaire qui a signé la pétition, croit que les écoles devraient davantage informer les élèves à propos du consentement et de la sexualité.

On n'en parle pas assez souvent, on devrait avoir beaucoup plus de cours que ça, se désole-t-elle en parlant du consentement. Pas juste le consentement, mais les maladies, et tout, comprendre l'importance de bien se protéger, qu'on a le droit de dire non. Tout ce qu'on peut faire, il faut qu'on le découvre par nous-mêmes, ou sur Internet, et ce n'est pas toujours des sources fiables pour les informations qu'on aurait besoin d'avoir.

Mettre fin au tabou

Les vagues de dénonciation qui ont eu lieu dans les dernières années, comme le mouvement #MoiAussi et #AgressionsNonDénoncées, ont contribué à conscientiser les jeunes sur la thématique du consentement, selon Renée-Maude Robin, intervenante communautaire au Point d'Appui.

Ça a fait en sorte que les jeunes, qui sont très connectés sur les médias sociaux, ont pu voir que c'était une problématique qu'on pouvait dénoncer de plusieurs façons et qu'on pouvait aussi prendre position sans avoir été victime soi-même , indique-t-elle.

Guillaume Laroche abonde dans le même sens : Que ce soit dans le monde des médias, ça va jusque dans les écoles, puis je pense qu'au final, c'est beaucoup le mouvement, mais aussi la manière de penser des gens qui est en train d’évoluer, reconnaît-il. Les élèves trouvent que ça vaut la peine, que c'est une des choses importantes par rapport à eux, à leur milieu, à leur avenir.

Renée-Maude Robin ajoute également que, depuis quelque temps, de plus en plus de jeunes ont approché l'organisme afin d'avoir leur soutien pour faire de la sensibilisation sur le consentement.