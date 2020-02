Carleton-sur-Mer présente les chantiers de son plan stratégique

La Ville de Carleton-sur-Mer a dévoilé, mercredi soir, le plan qui guidera ses actions et son développement au cours des quatre prochaines années. Plusieurs grands travaux sont à l’agenda.

Les citoyens ont pu, mercredi soir, s’informer sur les grands chantiers à venir, dont le réaménagement d’une partie de la route 132, prévu pour 2024-2025.

Une présentation publique de la planification stratégique avait déjà eu lieu en décembre 2018. Cette première rencontre avec les citoyens avait été suivie de consultations et par la mise en place de huit chantiers de travail.

À l’époque, aucune action concrète n’avait été présentée. L’année 2019 aura permis de les cibler. Au total, 20 à 30 projets sont issus de la planification stratégique.

Carleton-sur-Mer souhaite aussi améliorer les liens entre le mont Saint-Joseph et le centre de plein air Les Arpents verts. Le chantier devrait démarrer d’ici un an ou deux.

Les gens se préoccupent beaucoup de ce secteur, on l’a vu hier, commente Mathieu Lapointe.

Le projet arrive dans la foulée de l’aménagement du quai. La Ville deviendra alors propriétaire de l’extrémité du quai qui sera transformé en un parc urbain.

Le secteur, avec le camping et le barachois, est névralgique et l’achalandage risque d’augmenter lorsque le chantier du quai sera terminé. On s’est doté d’une vision pour le développement de l’ensemble de bancs , indique le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe.

Le projet sera réalisé en plusieurs phases au cours des trois prochaines années. On en a, indique le maire, pour une quinzaine de millions avec ce qui est sur la table. On est à peaufiner le montage financier.

D'importants travaux de réfection sont aussi prévus sur la route 132 entre la rue du quai et le secteur de l’église.

Carleton-sur-Mer a aussi fait état de l’avancement des dossiers afin de soutenir les organismes du milieu ainsi que sa stratégie pour attirer et retenir de nouveaux arrivants. Les gens d'affaires seront aussi mobilisés pour dynamiser la ville.

La soirée a aussi permis de faire le point sur l’expérience de budget participatif lancée en 2019.