Les employés de la Ville de Moncton réclament de meilleures conditions de travail

Alors que la conciliatrice n’est pas arrivée à mettre les deux parties d’accord, ils attendent un rapport du ministre du Travail du Nouveau-Brunswick.

La Ville est partie de la table des négociations la semaine dernière. La conciliatrice doit faire un rapport pour le ministre du Travail qui pourrait déclarer une impasse. On pourrait être en arrêt de travail, ou dans un lock-out, d’ici deux semaines , revendique Marcos Salib, représentant pour le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à Moncton.

Le représentant indique que les employés ne souhaitent pas la grève et préféreraient la reprise des négociations.

Ces négociations ont débuté en février 2019. Elles ont pour objet la renégociation de la convention collective d’une partie des employés municipaux. Une deuxième phase de conciliation a commencé en octobre 2019. En tout, la Ville et la section locale 51 du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique des employés se sont rencontrées 24 fois sans pouvoir trouver d’entente.

Selon le représentant syndical, il y aurait de grandes inégalités au sein même des employés de la ville : certaines personnes dans l’administration gagnent de très bons salaires, alors que 20 % des travailleurs municipaux n’ont pas le droit aux avantages sociaux et vivent dans des situations précaires.

Cette année, la Ville de Moncton a battu des records au niveau des nouveaux permis de construction. La Ville a beaucoup d’argent. Elle a augmenté le salaire des conseillers et de la mairesse, mais ils oublient toujours les employés de première ligne. C’est insultant , soutient Marcos Salib, représentant syndical pour le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Le syndicat reproche à la ville de garder dans un statut temporaire et précaire une quinzaine d’employés qui travaillent depuis plusieurs années pour la Ville à temps plein, mais qui ont toujours le statut de travailleur temporaire et n’ont donc pas d’avantages sociaux.

C’est prendre avantage d’une main n’oeuvre et on voit cela comme non acceptable à Moncton.

Marcos Salib, représentant syndical national du SCFP