Rusty, le chien de thérapie de l'Hôpital Saint-Boniface n'est plus

Rusty et son maître, George Amres, ont pris leur retraite en novembre dernier.

Sa mort est survenue en Arizona, où il se trouvait pour suivre un traitement pour un cancer de la gueule, finalement incurable.

La nouvelle a été annoncée sur sa page Facebook dans une lettre rédigée par Rusty du paradis des chiens .

Chris Riordan, une adjointe administrative de l’Hôpital Saint-Boniface, se rappelle sa première rencontre avec Rusty.

Rusty le chien de thérapie de l'hôpital Saint-Boniface et Chris Riordan, une adjointe administrative de l'Hôpital Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Comme j’étais nouvelle, j’étais un peu nerveuse. C’est un grand hôpital et je ne connaissais personne. J’errais quand, tout à coup, j’ai vu Rusty , se rappelle Chris Riordan. Il m’a permis de me sentir en confiance. Je me suis sentie accueillie. Il a été le premier à me souhaiter la bienvenue à l’hôpital.

Sur sa page Facebook, Rusty évoque le legs qu’il espère avoir laissé. Celui d’inciter les gens et leur chien de compagnie à s’impliquer bénévolement en offrant leur service de thérapie animalière.

Avec les informations de Rachel Bergen