De grandes pointures parmi les finalistes des prix Arts Excellence 2020

Sept prix seront décernés cette année dont un grand prix hommage qui regroupe trois grands finalistes. Le célèbre conteur et chanteur Fred Pellerin s’y retrouve en compagnie du graveur de notoriété internationale Guy Langevin et du cinéaste Alexandre Dostie, qui fréquente ces jours-ci les festivals internationaux de cinéma.

L'auteur, chanteur et conteur Fred Pellerin. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Le cinéaste trifluvien Alexandre Dostie Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Cette année, la cérémonie se tiendra sous la présidence d'honneur de Robert Aubin, le 12 mars à la salle Denis-Dupont, située à l’École secondaire Le Tremplin de Sainte-Geneviève de Batiscan.

À chaque discipline artistique ses finalistes

En arts de la scène, les finalistes sont Jeannot Bournival, pour la musique du spectacle Le Phénix; l'auteur-compositeur et interprète François Desaulniers, pour son premier album intitulé Intraordinaire, ainsi que la chanteuse Fabiola Toupin, idéatrice du spectacle Les Trifluviennes arrivent en ville.

Dans le domaine de création en arts visuels, on devra faire un choix entre les oeuvres du cinéaste Alexandre Dostie, pour son court métrage Je finirai en prison; Jérémie Deschamps Bussières, pour son exposition La fuite des fusées éclairantes, qui donne à apprécier un mélange entre le numérique et la peinture, et la photographe Émilie Duchesne, pour son exposition Migrations, présentée à la gare du canadien Pacifique à Shawinigan.

En littérature, le Prix du livre de l’année sera décerné parmi les finalistes Nadine Poirier, pour son roman jeunesse La Case 144, et les poètes Isabelle Dumais et Marcil Cossette pour leur recueil respectif: Les Grandes fatigues et Du vent sur les épaules.

L’artiste verrier Loic Beaumont-Tremblay et le vitrailliste François Fréchette se disputeront le prix dans la catégorie des métiers d’art, en compagnie de France Nobert, qui a pour sa part lancé une collection de peluches uniques.

Encore cette année, on mettra par ailleurs en valeur les initiatives vitalité culturelle de l’année. Dans cette sphère, le Village du bûcheron est finaliste pour son intégration en milieu touristique, tout comme le comité FOC, pour la création de produits de fabrication d’origine caxtonienne et l’organisme Initiatives 1-2-3-4, qui a transformé une petite menuiserie désaffectée en petite Place des arts.

Enfin, du côté de l'initiative culturelle de l’année, on fera un choix entre l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, pour son spectacle On se fait du cinéma; la compagnie de marionnettes Les Sages fous, pour la préfiguration de la fabrique de théâtre insolite et le Festival international de Danse Encore pour son spectacle Proartedanza et la magie des feux.