Vidéotron lance son réseau mobile à Rimouski

La Ville de Rimouski et une douzaine d’autres municipalités de la région peuvent maintenant s'abonner du réseau mobile de Vidéotron.

Vidéotron affirme que son arrivée à Rimouski contribuera directement à la baisse des tarifs.

Pierre Larouche, vice-doyen de la faculté de droit à l'Université de Montréal et expert en droit de la concurrence, estime que cette réduction des coûts est possible.

Vidéotron, filiale de Québecor Média Inc., s’ajoute aux joueurs en mobilité cellulaire déjà présents sur le marché de réseau cellulaire à Rimouski comme Telus, Rogers et Bell.

On sait, par expérience, au Canada et ailleurs dans le monde, que dans les marchés de cellulaire, c’est souvent le quatrième joueur qui fait la différence, qui ajoute un peu plus de concurrence et de l’agressivité sur le marché .

