Des bacs bruns cet automne dans la Vallée-de-l’Or

Le préfet Martin Ferron a confirmé l’information mercredi, lors de la séance du conseil des maires. Les bacs bruns seront distribués à la population en septembre ou octobre et la collecte débutera peu après.

La MRC de la Vallée-de-l’Or connaîtra sous peu le résultat de son appel d’offres, lancé en janvier, pour la construction de sa plateforme de compostage. Si le processus devait s’avérer infructueux une fois de plus, la MRC est prête à signer des ententes avec des MRC voisines pour y acheminer les matières collectées.

La MRCVO lancera aussi une campagne d’information dans les prochains mois pour mieux expliquer à la population l’importance du compostage et la démarche à suivre pour une collecte efficace.

On veut expliquer aux gens pourquoi on fait ça et pourquoi c’est devenu une avenue incontournable pour la MRC et pour le Québec, explique Martin Ferron. On économise énormément à ne pas enfouir des matières compostables. En plus, on prolonge la durée de vie de notre site d’enfouissement et on donne une seconde vie à ces matières, qui peuvent servir pour revitaliser des parcs à résidus miniers ou des sites contaminés, entre autres.

Formations

Par ailleurs, la MRCVO annonce aussi qu’elle tiendra, pour une 19e année, des formations gratuites sur le compostage domestique. Celles-ci se tiendront à Senneterre (11 mars), Val-d’Or (19 et 25 mars) et Malartic (25 mars). Depuis 2002, quelque 2056 citoyens ont suivi cette formation.

La MRCVO annonce aussi un nouveau programme de subvention de 20 $ sur le coût d’achat d’un composteur domestique.