Guillaume Pineault sera l'animateur et porte-parole du 23e Festival d’Humour

Il s’agira d’une troisième participation au Festival pour le jeune humoriste. Guillaume Pineault avait été finaliste du concours de la relève en 2013, avant d’assumer la première partie de Jean-Marc Parent en 2015.

C’était un peu un rêve pour moi, a-t-il confié. Quand je suis venu en 2013, je me disais que c’est énorme comme festival. J’aime tellement la place. Le public n’a pas de bon sens. Beau temps, mauvais temps, les maringouins, les chevreuils, ça ne les dérange pas. Ils sont là. Un festival à l’extérieur, en nature, avec autant de monde, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Quand on m’a offert la chance, j’ai sauté sur l’occasion.

Guillaume Pineault ajoute que le Concours de la relève, dont il sera aussi porte-parole, avait été un tremplin important dans sa carrière.

Je commençais en humour et j’avais été choisi à ma première tentative, alors que j’avais un seul numéro. Ça avait bien été, mais le plus important avait été lien que j’ai créé avec les autres sur le concours. C’est là que j'ai rencontré Martin Vachon et Phil Roy. Je suis devenu ami avec Phil, à tel point que je suis parti en tournée avec lui. Trois ans à faire le tour du Québec pour une amitié qui s’est créée en 2013, ça n’a pas de prix.

Nouveau partenariat

Robert-André Adam, président du Festival d'Humour de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Par ailleurs, le Festival a annoncé un nouveau partenariat majeur de cinq ans avec la compagnie Agnico Eagle. Selon le président, Robert-André Adam, la santé financière de l'événement demeure excellente, malgré les contraintes financières de tenir un festival d’humour loin des grands centres.