Près de 75 % des élèves absents de l’école primaire de Tadoussac

Ces absences sont principalement attribuées à des symptômes d’allures grippales qui retiennent les enfants à la maison.

Dans le secteur de la Haute-Côte-Nord, il y a quelques écoles qui avaient remarqué, il y a peut-être deux semaines, une recrudescence du nombre d'absences, mais ça s'était un petit peu calmé. Patricia Lavoie, responsable des communications, Commission scolaire de l'Estuaire

Et puis, depuis quelques jours, effectivement, on a Tadoussac. Et à Sacré-Coeur aussi on a quand même plusieurs cas aussi ce matin d'absence , poursuit-elle.

Un communiqué a été envoyé par l’établissement scolaire pour renseigner les parents sur les mesures d’hygiène à adopter en pareilles situations.

Nombreux virus en Côte-Nord

Claudette Viens, une médecin-conseil en maladies infectieuses de Santé publique Côte-Nord, explique que la grippe touche toute la région de la Côte-Nord. De plus, d'autres virus courent selon elle.

On a eu tout en même temps. On a eu de l’influenza A, de l’influenza B, on a eu de la gastro, on a eu d’autres types de virus comme du virus respiratoire syncytial, on a eu un petit peu de tout. Claudette Viens, médecin-conseil en maladies infectieuses de Santé publique

Pour éviter de telles situations, Mme Viens recommande de faire vacciner les personnes vulnérables, y compris les enfants. Elle conseille également de se laver les mains régulièrement et de tousser dans un mouchoir ou dans son coude.